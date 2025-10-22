Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarında 293'üncü sınavı: Rakip Stuttgart!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Almanya'nın Stuttgart ekibini konuk edecek. Avrupa kupalarındaki 293'üncü maçına çıkacak sarı-lacivertliler, bugüne kadar 292 müsabakada 115 galibiyet ve 115 yenilgi yaşarken, 62 maçta rakipleriyle yenişemedi. Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 400 kez havalandırırken kalesinde 416 gol gördü.

KUPA 2'DE 151'İNCİ RANDEVU

Fenerbahçe, 2009-10 sezonuna kadar 'UEFA Kupası' ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 150 karşılaşmada boy gösterdi. Sarı-lacivertli ekip, bu mücadelelerde 65 galibiyet elde ederken 47 maçı kaybetti, 38 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, bu maçlarda 211 gol sevinci yaşarken kalesindeki 191 gole engel olamadı.

AVRUPA LİGİ'NDE 47 GALİBİYET

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ismiyle oynanmaya başlandığı andan itibaren organizasyonda etkili performans ortaya koydu. Sarı-lacivertliler, bu kulvarda 96 müsabakaya çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda 47 galibiyet elde eden Fenerbahçe, 28 beraberlik yaşadı ve 21 kez mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, rakip kalelere 139 gol attı, kalesinde 100 gol gördü.