Alperen Şengün'den kariyer rekoru: Açılış gecesinde NBA tarihine geçti

NBA'de 2025-2026 sezonu heyecanı iki karşılaşmayla başladı. Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, deplasmanda son şampiyon Oklahoma City Thunder'a iki uzatma sonunda 125-124 yenildi.

İLK MAÇTAN KARİYER REKORU

Milli basketbolcu; 39 sayı, 11 ribaund, 7 asist, 2 top çalma ve 1 blokluk performans sergiledi. Kevin Durant, 23 sayı ve 9 ribaund; Amen Thompson da 18 sayı kaydetti. Sezona galibiyetle başlayan Oklahoma'da ise Shai Gilgeous-Alexander 35 sayı, Chet Holmgren de 28 sayıyla mücadele etti.

Paycom Center'da 49 dakika sahada kalan Alperen Şengün, 5 üçlük isabeti bularak, kariyer rekoru kırdı. 23 yaşındaki yıldız oyuncu, 5+ üçlük isabetiyle 35+ sayı, 10+ ribaund, 5+ asiste ulaşan NBA tarihindeki ilk isim oldu.