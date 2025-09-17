Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Alperen Şengün ve Antetokounmpo'dan eş zamanlı özür paylaşımı

Alperen Şengün ve Antetokounmpo'dan eş zamanlı özür paylaşımı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Alperen Şengün ve Antetokounmpo&#039;dan eş zamanlı özür paylaşımı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

EuroBasket'in sona ermesinin ardından Alperen Şengün ve Giannis Antetokounmpo'dan eş zamanlı özür paylaşımı geldi. 

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) finaline yükselen A Milli Basketbol Takımı'mız, Almanya'ya kaybederek turnuvayı ikincilikle tamamladı. 

Şampiyonanın sona ermesinin ardından milli oyuncumuz Alperen Şengün ve Yunan basketbolcu Giannis Antetokounmpo, eş zamanlı paylaşım yaparak özür diledi.

"TÜM KALBİMLE ÖZÜR DİLERİM"

Türk bayrağı hakkında söylediği saygısızca ifadeden dolayı özür dileyen Giannis Antetokounmpo, "Canlı yayınım esnasında saygısızca hatırlatmalar yapan birine uygunsuz bir yorum yaptım. Amacım kimseyi kızdırmak değildi. Tüm kalbimle özür dilerim. Türkiye'ye ve dünyadaki tüm insanlara karşı sevgi ve saygıdan başka hiçbir his beslemiyorum." ifadelerini kullandı.

"YUNANİSTAN PAYLAŞIMI İLETİŞİM HATASIYDI"

Alperen Şengün de Giannis Antetokounmpo’nun hemen ardından Instagramda paylaşımda bulundu.

Yarı finalde Yunanistan'ı tarihi farkla geçtiğimiz maçın ardından yaptığı paylaşımla ilgili olarak Alperen Şengün, "Yunanistan maçı sonrası yaptığım paylaşım bir iletişim hatasıydı. Yunan halkına büyük saygı duyuyorum. Asla kimseyi kırmak gibi bir niyetim olmadı." ifadelerini kullandı.

Alperen Şengün, Yunanistan maçından sonra sosyal medya hesabından "İyi gelmez mi hiç deniz havası?" şeklinde paylaşımında yapmış, Giannis Antetekounmpo ise sosyal medyadan yaptığı canlı yayına Türk bayrağına küfür etmişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kızıl Goncalar bitti mi, final mi yaptı, yeni sezon ne zaman? Sevilen dizinin son durumu hakkında açıklama geldi!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
8 gollü Juventus - Borussia Dortmund maçında Kenan Yıldız damgası  - SporDevler Ligi'nde 8 gollü çılgın maçBeşiktaş'tan PFDK'ye Orkun Kökçü itirazı - SporBeşiktaş'tan PFDK'ye Orkun Kökçü itirazıİsmail Kartal'dan Fenerbahçe hamlesi: Kararından vazgeçti - Sporİsmail Kartal'dan Fenerbahçe hamlesi: Kararından vazgeçtiGalatasaray'ın rakibinden Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz galibiyet: Maçta 4 gol atıldı - SporGalatasaray'ın rakibinden sürpriz galibiyet: Maçta 4 golNorveç'ten Gazze'ye destek: İsrail maçının gelirlerini bağışlayacaklar - SporGazze'ye destek: İsrail maçının gelirleri bağışlanacakReal Madrid, Marsilya'yı 10 kişiyle devirdi! Arda Güler... - SporReal Madrid, Marsilya'yı 10 kişiyle devirdi! Arda Güler...
Sonraki Haber Yükleniyor...