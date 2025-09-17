Alperen Şengün ve Antetokounmpo'dan eş zamanlı özür paylaşımı

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) finaline yükselen A Milli Basketbol Takımı'mız, Almanya'ya kaybederek turnuvayı ikincilikle tamamladı.

Şampiyonanın sona ermesinin ardından milli oyuncumuz Alperen Şengün ve Yunan basketbolcu Giannis Antetokounmpo, eş zamanlı paylaşım yaparak özür diledi.

"TÜM KALBİMLE ÖZÜR DİLERİM"

Türk bayrağı hakkında söylediği saygısızca ifadeden dolayı özür dileyen Giannis Antetokounmpo, "Canlı yayınım esnasında saygısızca hatırlatmalar yapan birine uygunsuz bir yorum yaptım. Amacım kimseyi kızdırmak değildi. Tüm kalbimle özür dilerim. Türkiye'ye ve dünyadaki tüm insanlara karşı sevgi ve saygıdan başka hiçbir his beslemiyorum." ifadelerini kullandı.

"YUNANİSTAN PAYLAŞIMI İLETİŞİM HATASIYDI"

Alperen Şengün de Giannis Antetokounmpo’nun hemen ardından Instagramda paylaşımda bulundu.

Yarı finalde Yunanistan'ı tarihi farkla geçtiğimiz maçın ardından yaptığı paylaşımla ilgili olarak Alperen Şengün, "Yunanistan maçı sonrası yaptığım paylaşım bir iletişim hatasıydı. Yunan halkına büyük saygı duyuyorum. Asla kimseyi kırmak gibi bir niyetim olmadı." ifadelerini kullandı.

Alperen Şengün, Yunanistan maçından sonra sosyal medya hesabından "İyi gelmez mi hiç deniz havası?" şeklinde paylaşımında yapmış, Giannis Antetekounmpo ise sosyal medyadan yaptığı canlı yayına Türk bayrağına küfür etmişti.