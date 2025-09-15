Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Antetokounmpo'dan skandal sözler: Türk bayrağına küfür etti

Antetokounmpo'dan skandal sözler: Türk bayrağına küfür etti

2025 EuroBasket'in sona ermesinin ardından Yunanistan Milli Takımı'nın NBA'de forma giyen basketbolcusu Giannis Antetokounmpo, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında Türk bayrağına ilişkin çirkin ifadeler kullandı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'mız, Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde Almanya'ya 88-83 kaybederek turnuvayı gümüş madalyayla tamamladı.

Şampiyonanın sona ermesinin ardından Yunan basketbolcu Giannis Antetokounmpo, sosyal medya hesabından haddini aşan ifadeler kullandı.

TÜRK BAYRAĞINA KÜFÜR ETTİ

Sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Antetokounmpo, Türk bayrağına ilişkin skandal sözler söyledi. Yunan oyuncu, yayın esnasında atılan yorumların ardından Türk bayrağına küfür etti. 

Antetokounmpo'nun skandal sözleri, sosyal medyada büyük tepki çekerken oyuncudan henüz bir açıklama gelmedi.

ALPEREN ŞENGÜN İLE TOKALAŞMADI

Giannis Antetokounmpo, EuroBasket 2025 ödül töreninde milli oyuncumuz Alperen Şengün'ün elini sıkmamıştı.

Alperen Şengün, Giannis hakkında, "Çok iyi bir pasör olmadığını biliyoruz" demiş, Antetokounmpo da "Youtube kanalıma bakabilir" diye cevap vermişti.

12 DEV ADAM'DAN YUNANİSTAN'A TARİHİ FARK

Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda Türkiye, yarı finalde Yunanistan’ı 94-68 gibi tarihi bir skorla mağlup etmişti. 

