Ergin Ataman'a büyük onur: EuroBasket'in en iyi başantrenörü seçildi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Almanya'ya 88-83'lik skorla kaybetti ve gümüş madalya kazandı.

ATAMAN'A BÜYÜK ONUR

Millilerde Başantrenör Ergin Ataman önemli bir ödüle layık görüldü. Ataman, Avrupa Şampiyonası'nın en iyi başantrenörü seçildi.

Ergin Ataman yönetimindeki ay-yıldızlılar, şampiyonada gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekerken, 24 yıl sonra final oynama başarısı gösterdi. Milliler, finale de yenilgisiz olarak geldi.

EuroBasket 2025'i ikinci tamamlayarak gümüş madalya kazanan Türkiye'de başantrenör Ataman ile kaptan Cedi Osman, Arena Riga'da oynanan finalin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"ELİMİZDEKİ MAÇI KAYBETTİĞİMİZ İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜM"

Almanya'yı tebrik eden Ergin Ataman, "Avrupa Şampiyonası boyunca basın toplantılarında hep konuştum. Şu an söyleyeceğim bir şey yok çünkü elimizde olan ve kontrol ettiğimiz maçı kaybettiğimiz için çok üzgünüm. Yenildiğimde pozitif düşünemem. Belki yarından sonra turnuvayla ilgili analiz yapabilirim. Elimizdeki maçı kaybettiğimiz için çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Müsabakanın büyük bölümünde üstün oynadıklarını vurgulayan 59 yaşındaki başantrenör, "Çok üzgünüm çünkü böylesine önemli bir finali son 2 dakikaya kadar önde götürüp son saniyelerde kaybetmek ilerisi için herhangi bir yorum yapmamı engelliyor. Önümüzdeki günlerde yetkililerle değerlendirmeyi yaparız." diye konuştu.