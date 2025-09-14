Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Alperen Şengün, EuroBasket'in en iyi 5'ine seçildi

- Güncelleme:
Alperen Şengün, EuroBasket&#039;in en iyi 5&#039;ine seçildi
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

A Milli Basketbol Takımı'nın yıldız ismi Alperen Şengün, EuroBasket'te turnuvanın en iyi takımına seçildi.

12 Dev Adam, 2025 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde Almanya'ya mağlup olarak turnuvayı ikinci olarak tamamladı.

A Milli Basketbol Takımı'nın yıldız ismi Alperen Şengün, Avrupa şampiyonasında turnuvanın en iyi takımına seçildi.

EUROBASKET'İN EN İYİ 5'İ

Alperen Şengün 
Franz Wagner
Dennis Schröder
Antetokounmpo
Luka Doncic

