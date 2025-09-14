Alperen Şengün, EuroBasket'in en iyi 5'ine seçildi
A Milli Basketbol Takımı'nın yıldız ismi Alperen Şengün, EuroBasket'te turnuvanın en iyi takımına seçildi.
12 Dev Adam, 2025 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde Almanya'ya mağlup olarak turnuvayı ikinci olarak tamamladı.
EUROBASKET'İN EN İYİ 5'İ
Alperen Şengün
Franz Wagner
Dennis Schröder
Antetokounmpo
Luka Doncic
