Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Hidayet Türkoğlu: Gurur duyuyoruz

Hidayet Türkoğlu: Gurur duyuyoruz

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hidayet Türkoğlu: Gurur duyuyoruz
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Basketbol Takımı'nın EuroBasket finalinde Almanya'ya kaybederek ikinci olmasının ardından açıklama yaptı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, EuroBasket 2025'i ikinci olarak tamamlayan A Milli Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Türkoğlu, "Avrupa ikincisi olan A Erkek Milli Takımımızı yürekten kutluyorum. Son topa kadar mücadele eden oyuncularımızı, başantrenörümüzü ve teknik ekibimizi tebrik ediyor, bu yolculukta bizleri yalnız bırakmayan Tüm Türkiye’ye teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Dürzilerin baskısı ile evlerini terk etmişlerdi! Süveydalı köylüler yurtlarına dönmeye devam ediyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Meydanlarda milli heyecan! Yüz binler Türkiye-Almanya finalini izledi - SporMeydanlarda milli heyecan!Domenico Tedesco'dan takımına uyarı: Acı çekeriz - SporDomenico Tedesco'dan takımına uyarı: Acı çekerizTrabzonspor'dan büyük tepki: Takımı sahadan çekmeyi düşündük - Spor'Takımı sahadan çekmeyi düşündük'Fenerbahçe yenilgisi sonrası olay tepki: Türk futbolu kaybetti - SporFenerbahçe yenilgisi sonrası olay tepki: Türk futbolu kaybettiTrabzonspor’un golü VAR’dan iptal edildi, Erman Toroğlu çıldırdı! "Buz gibi gol" - SporErman Toroğlu’ndan sert sözler! Buz gibi golManchester derbisinde zafer City'nin! Altay Bayındır... - SporManchester derbisinde zafer City'nin! Altay Bayındır...
Sonraki Haber Yükleniyor...