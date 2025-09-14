Hidayet Türkoğlu: Gurur duyuyoruz
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Basketbol Takımı'nın EuroBasket finalinde Almanya'ya kaybederek ikinci olmasının ardından açıklama yaptı.
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, EuroBasket 2025'i ikinci olarak tamamlayan A Milli Basketbol Takımı'nı tebrik etti.
Türkoğlu, "Avrupa ikincisi olan A Erkek Milli Takımımızı yürekten kutluyorum. Son topa kadar mücadele eden oyuncularımızı, başantrenörümüzü ve teknik ekibimizi tebrik ediyor, bu yolculukta bizleri yalnız bırakmayan Tüm Türkiye’ye teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Emrah Taşçı