Yarın Üç Aylar başlıyor mu? sorusu, islam alemi tarafından merakla araştırılıyor. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan bu mübarek dönemin ne zaman başlayacağı belli oldu. İşte merak edilen tüm detaylar...

Üç Aylar'ın başlangıç tarihi, islam dünyasında merakla araştırılıyor. Manevi önemi büyük olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan bu mübarek dönemin ne zaman başlayacağı Diyanet takvimine göre netleşiyor.

YARIN ÜÇ AYLAR BAŞLIYOR MU?

Yarın üç aylar başlıyor. Hicri ay hesaplamalarına göre, bu yıl 1 Ocak'ta başlayan Üç Aylar'a yarın ikinci kez girilecek.

Müslümanlar için manevi duyguların ve ibadetlerin yoğunlaştığı Üç Aylar; Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi mübarek geceleri içinde barındırarak tefekkür, yenilenme ve arınma fırsatı sunar.

21 ARALIK KANDİL Mİ?

21 Aralık 2025 Pazar günü Üç Aylar'ın başlangıcıdır. Aynı zamanda 21 Aralık günü Recep ayının da ilk günüdür. Bu nedenle Kandil günleri arasındadır.

