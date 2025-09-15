Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Cedi Osman: 2 dakikada maçı kaybettik

Cedi Osman: 2 dakikada maçı kaybettik

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Cedi Osman: 2 dakikada maçı kaybettik
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

A Milli Takım'ın kaptanı Cedi Osman, 2025 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde Almanya'ya kaybettiğimiz maçın ardından konuştu.

A Milli Takım'ın kaptanı Cedi Osman, maçın kontrolünü son 2 dakikada kaybederek şampiyonluğu kaçırdıkları için üzgün olduklarını kaydetti.

"KUPAYI TÜRKİYE'YE GETİRMEYİ ÇOK İSTEDİK"

Karşılaşmada son birkaç dakikaya kadar kontrolü ellerinde bulundurduklarını aktaran 30 yaşındaki milli basketbolcu, "Çok üzgünüz. 24 yıl sonra Avrupa Şampiyonası'nda yeniden finale yükseldik. Herkes kupayı Türkiye'ye getirmeyi çok istedi. Ancak olmadı. Çok üzgün ve duygusalız. Finale kadar namağlup gelip, finalde de 38 dakika önde oynayıp son 2 dakikada maçı kaybettik. Çok güzel bir aile ortamı oluşturduk. Herkese teşekkür ediyorum. Gurur duyuyorum. İnşallah buradan daha güçlü bir şekilde döneceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bolu'da ıslak yolda iki motosiklet devrildi: 4 yunus polisi yaralandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bakan Bak'tan 12 Dev Adam'a tebrik mesajı - SporBakan Bak'tan 12 Dev Adam'a tebrik mesajıErgin Ataman'ın büyük üzüntüsü: Gözleri doldu - SporErgin Ataman'ın büyük üzüntüsüAlperen Şengün, EuroBasket'in en iyi 5'ine seçildi - SporAlperen Şengün, EuroBasket'in en iyi 5'ine seçildiHidayet Türkoğlu: Gurur duyuyoruz - SporHidayet Türkoğlu: Gurur duyuyoruzMeydanlarda milli heyecan! Yüz binler Türkiye-Almanya finalini izledi - SporMeydanlarda milli heyecan!Domenico Tedesco'dan takımına uyarı: Acı çekeriz - SporDomenico Tedesco'dan takımına uyarı: Acı çekeriz
Sonraki Haber Yükleniyor...