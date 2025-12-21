Adıyaman’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs takla atarak şarampole devrildi. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen minibüs, Adıyaman- Kahta kara yolu 10. kilometrede sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar atarak şarampole devrildi.

Adıyaman’da minibüs takla attı! Yaralılar var

Meydana gelen kazada minibüste bulunan Zeki Y,, İsmail A., Cerrah E. ve Ahmet Ç., yaralandı. Yaralılar, devrilen minibüsün içerisinde mahsur kaldı. Olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kırdıkları cam içerisinden içeriye girerek yaralılara müdahale ederken itfaiye ekipleri ise aracın ön camını keserek yaralıları dışarıya çıkardı.

Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

