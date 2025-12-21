Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien ili açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tayvan'da deprem gerçeği bir kez daha kendini hatırlattı.

Merkezi Meteoroloji Bürosundan (CWA) yapılan açıklamada, merkez üssü Hualien il merkezinin 18,3 kilometre kuzeydoğusu olan depremin, 31,6 kilometre derinlikte kaydedildiği belirtildi.

BAŞKA BÖLGELERDE DE HİSSEDİLDİ

5,1 büyüklüğündeki sarsıntı, Hualien ile kuzeyindeki Yilan ilindeki yerleşimlerde hissedildi.

Depremin ardından can kaybı veya hasar bildirilmedi

