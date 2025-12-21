Anadolu Ajansı
Tayvan'da şiddetli deprem! İşte ilk veriler
Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien ili açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Özetle
Dünya 4 saat önce
Tayvan'ın Hualien açıklarında meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremde can kaybı veya hasar bildirilmedi.
- Merkez üssü Hualien il merkezinin 18,3 kilometre kuzeydoğusu olan 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
- Deprem 31,6 kilometre derinlikte kaydedildi.
- Sarsıntı Hualien ve Yilan illerinde hissedildi.
- Depremin ardından can kaybı veya hasar bildirilmedi.
Tayvan'da deprem gerçeği bir kez daha kendini hatırlattı.
Merkezi Meteoroloji Bürosundan (CWA) yapılan açıklamada, merkez üssü Hualien il merkezinin 18,3 kilometre kuzeydoğusu olan depremin, 31,6 kilometre derinlikte kaydedildiği belirtildi.
BAŞKA BÖLGELERDE DE HİSSEDİLDİ
5,1 büyüklüğündeki sarsıntı, Hualien ile kuzeyindeki Yilan ilindeki yerleşimlerde hissedildi.
Depremin ardından can kaybı veya hasar bildirilmedi
