Alman Dennis Schröder'den Ergin Ataman'a skandal sözler: Hazmedemedi, küfür etti

EuroBasket 2025 finalinde A Milli Basketbol Takımı'mızı 88-83 mağlup ederek kupaya uzanan Almanya’da takımın lideri Dennis Schröder, turnuva sonrasında skandal açıklamalar imza attı.

ATAMAN İÇİN SKANDAL SÖZLER

Turnuvanın En İyi Oyuncusu (MVP) seçilen Schröder, A Milli Takım'ın Başantrenörü Ergin Ataman’ın, "Turnuvanın En İyi Koçu" ödülünü almasını skandal sözlerle eleştirdi.

HAZMEDEMEDİ, KÜFRETTİ

Dennis Schröder, sosyal medya hesabından yaptığı hadsiz paylaşımda, "En iyi koç Ataman mı? Hadi oradan. K...mın kenarı!" ifadelerini kullandı.

O SÖZLERİ TİYE ALDI

Schröder daha sonra sosyal medyadan Ataman’ın maç öncesinde yaptığı “Şu an daha iyi takımız” sözünü alıntılayarak alaycı bir şekilde "Kalbini öperim" yazdı.

Final öncesinde Ataman, “Finaldeysem kazanırım” ve “Yarın kupayı alınca yumruklarımı kaldırarak kutlayacağım ” gibi açıklamalar yapmıştı.

EuroBasket 2025'in En Değerli Oyuncusu (MVP) ödülünü alan Dennis Schröder, milli yıldızımız Alperen Şengün ile birlikte turnuvanın en iyi 5'inde yer aldı.