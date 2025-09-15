12 Dev Adam yurda döndü! Avrupa ikincisi Milli Takım'a coşkulu karşılama

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 finalinde Almanya'ya 88-83 yenildi ve turnuvayı ikinci tamamladı.

EuroBasket'te 2001'in ardından 2025'te de ikinci olarak gümüş madalya kazanan Ay-yıldızlılar, bugün öğle saatlerinde Türkiye'ye döndü. İstanbul Havalimanı'nda vatandaşlar, büyük bir başarıya imza atan Milli Takım'ı alkışlarla karşıladı.

"TÜRK HALKINA BASKETBOLU YENİDEN SEVDİRDİK"

Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman, havalimanında açıklamalarda bulundu. Gözyaşlarına hakim olamayan Ataman, "Şampiyona boyunca her geçen gün artan destekle bizleri bağrına basan Türk milletine çok teşekkür ediyoruz. Son topa kadar şampiyonluk mücadelesi verdik. Yıllar sonra gümüş madalya kazandık, bunun için gururluyuz. Şahsım adına çok da üzgünüm. Şampiyonluk kazanmayı hayal ediyorduk. Maalesef sporda bazen hak ettiğiniz sonuç olamıyor. Türk halkına basketbolu yeniden sevdirdik, bu çocukların hepsine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"DESTEĞİNİZİ HEP HİSSETTİK"

A Milli Takım kaptanı Cedi Osman, "21 gün boyunca desteğinizi hep hissettik. Gönül isterdi buraya kupayla dönmek ama maalesef başaramadık. İnanın elimizden gelen en iyisini yaptık. Umarım sizleri gururlandırabilmişizdir birazcık. Biz elimizden gelenin en iyisini yaptık. Sizin desteğiniz olmadan buralara gelmek çok zor olurdu. İyi ki varsınız, teşekkür ederiz" dedi.

"SÖZÜMÜZÜ TUTACAĞIZ"

12 Dev Adam'ın yıldız oyuncusu Alperen Şengün, "MVP" tezahüratları eşiliğinde, "Hepinize tüm turnuva boyunca buraya döndüğümüzde bize destek verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok istedik, inandık, birbirimize kenetlendik ama olmadı. En azından uzun yıllar sonra böyle bir başarı elde ettiğimiz için çok mutluyuz. 12 Dev Adam ruhu geri döndü. Daha genç bir takımız. İnşallah sözümüzü tutacağız ve bir gün o kupayla ülkemize döneceğiz" şeklinde konuştu.

"MİLYONLARIN BAŞARI ÖZLEMİ TÜM TÜRKİYE'YE YAYILDI"

Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Türk basketbolunu hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. Herkese teşekkür ediyorum. Basta Ergin Ataman'a ve 12 Dev Adam'a huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bu süreç hepimiz için çok değerliydi. Bu şampiyonayla birlikte kardeşlerimiz sayesinde milyonların başarı özleminin tüm Türkiye'ye yayıldığını görmüş olduk. Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum. Her fırsatta bizleri aradı, hocamızı aradı. İnşallah bu başarı artrak devam edecektir ve altın madalta Türkiye'ye gelecektir. Hepsiyle gurur duyuyoruz" sözlerini sarf etti.

"BİZLERİ GURURLANDIRDINIZ"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "12 Dev Adam'a 'hoş geldiniz' diyoruz. Bizleri gururlandırdınız, milletimizi sevindirdiniz, nefis işler yaptınız. Türk basketbolu için önemli bir süreci beraber yaşadık. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Türk basketboluna, Türk sporuna verdiği destekler için teşekkür ediyoruz. 12 Dev Aadam ayağa kalktı, geliyor, şampiyon olacak. Onlara inanıyoruz, hep beraber şampiyonlukları kutlayacağız. Sizleri seviyoruz, gurur duyuyoruz. Yolunuz açık olsun, başarılar diliyorum" değerlendirmesini yaptı.

"GÖNÜLLERİN ŞAMPİYONU OLDUNUZ"

Milli Takım'ın yurda dönüş uçağının kaptan pilotu, 12 Dev Adam'a şu sözlerle seslendi:

"THY'nin özel uçuşuna hoş geldiniz. Bu uçak; sadece sizin için, Avrupa'nın en iyi 2 takımında biri olan Milli Basketbol Takımımız için havalanıyor. Finaldeki onurlu mücadelenizle hepimizin gönüllerinin şampiyonu oldunuz. Son saniyeye kadar süren olağanüstü performansınızla bu ülkenin her bir ferdine büyük bir umut ve gurur yaşattınız. Turnuva sürecinde bize yaşattığınız heyecan için teşekkürlerimizi sunuyoruz. THY zafer yolculuğunda sizlere eşlik etmekten gurur duyuyor. İyi uçuşlar dileriz."

12 DEV ADAM'IN EUROBASKET 2025 PERFORMANSI

EuroBasket 2025'te A Grubu'nu 5'te 5 yaparak lider tamamlayan Türkiye, son 16 turunda İsveç'i, çeyrek finalde Polonya'yı, yarı finalde ise Yunanistan'ı mağlup etti.

12 Dev Adam, şampiyonluk maçında Almanya ile karşı karşıya geldi. Milliler, Arena Riga'da oynanan ve büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada Almanya'ya 88-83 kaybetti.