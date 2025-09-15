EuroBasket'te şampiyonluk kaçtı, büyük üzüntü yaşandı: Milli yıldız gözyaşlarını tutamadı

Avrupa şampiyonluğunu ahlar vahlar arasında kaçırdık. EuroBasket 2025 final maçında Almanya’ya son dakikalarda mağlup olduk. Maça 13-2’lik müthiş seriyle başladık. Almanya bir dakika içinde farkı kapadı. Fakat Alperen oyuna ağırlığını koydu. Yeniden ipleri eline aldı. Adem Bona pota altında etkiliydi. Potamızda âdeta kuş uçurmadı. İlk çeyreği 24-22 geride geçsek de Alperen’in 15, Cedi’nin 12 sayısıyla ilk yarıyı 46-40 önde geçtik.

AH O TOP KAYIPLARI

İkinci yarı nefes kesti. Alperen’in üç faulle oynaması biraz tedirgin etse de Cedi ile birlikte skor olarak hep öndeydik. Son periyoda 67-66 önde girdik. Larkin’in de devreye girmesiyle skoru hep lehimizde tuttuk. Bonga ve Da Silva’nın üçlük isabetleriyle maçı bir türlü koparamadık. Son bölümde gereksiz top kayıpları yaptık. Panzerler buldukları fırsatları kaçırmadı. 12 Dev Adam yine de ülkemize büyük bir gurur yaşattı.

HER ŞEY ELİMİZDEYDİ

Maçın ardından büyük üzüntü yaşayan koç Ergin Ataman, “Oyunun kontrolü bizdeydi, her şey bizim elimizdeydi. Almanya’yı tebrik ederim” derken, “Kaybettikten sonra asla pozitif düşünemem. Bugün pozitif şeyler konuşma günü değil. Çok üzgünüm. Böylesine önemli bir finali son iki dakikaya kadar önde götürdük, son saniyelerde kaybetmek önümüzdeki süreç için yorum yapmamı engelliyor. Oyuncuların maç içindeki kararları hakkında yorum yapmak istemiyorum. Alperen Şengün son anda atış yapmak istedi ve yaptı. Bu kadar” sözlerini kullandı.

BAŞIMIZ DİK OLMALI

Kaptanımız Cedi Osman, “24 yıl sonra böyle bir finalde yer almak... Herkes kazanmak istedi. Türkiye’ye kupayı getirmek istedik ama olmadı. Herkes mutsuz ve çok yoğun duygular yaşıyor. Ancak başımız dik olmalı. Furkan’a sarıldım çünkü uzun zamandır beraber oynuyoruz, neler çektiğimizi biz biliyoruz. İnşallah daha iyi döneceğiz buradan” dedi.

TEŞEKKÜRLER 12 DEV ADAM!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tebrik mesajı yayınlarken, “Bu tarihî başarınız, son saniyeye kadar gösterdiğiniz azim ve mücadele için teşekkürler 12 Dev Adam! Sizinle gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

ÜLKEMİZİ MUTLU ETTİNİZ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak dev finali tribünden izleyerek oyuncularımıza destek oldu. Bakan karşılaşmanın ardından yayınladığı mesajla takımı tebrik ederken, “Ülkemizi çok mutlu ettiniz” dedi.

STEİNMEİER TRİBÜNDE

Dev final karşılaşmasını yabancı devlet adamları da salonda yerlerini alarak takip etti. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier de protokoldeydi. Arena Riga tamamen dolarken maç kapalı gişe oynandı.

ALPEREN DAMGA VURDU

EuroBasket 2025’e Alperen Şengün damga vurdu. 23 yaşındaki Alperen turnuvanın final maçlarında “20 sayıyı geçen en genç oyuncu” rekorunu eline geçirdi. Sporcumuz Almanya’dan Franz Wagner ile Dennis Schröder, Slovenya’dan Luka Doncic, Yunanistan’dan Giannis Antetokounmpo ile birlikte en iyi beşe seçildi.

ÇOK İYİ BAŞLAMIŞTIK

Dev Adamlar maça çok hızlı başladı. Öyle ki maçın ilk 3,5 dakikasında rakip potaya 13 sayı bırakan millîler Almanya’nın sadece iki sayısına izin verdi. Panzer kısa süre farkı kapatarak öne geçti. Rakibin farkı kapatması yaklaşık bir dakikada oldu.

CEDİ OSMAN AĞLADI

Maçın ardından oyuncularımız büyük bir üzüntü yaşadı. Turnuva boyunca sakat olmasına rağmen sayı makinesine dönüşen kaptan Cedi Osman gözyaşlarını tutamadı. Takımı Ergin Ataman tesellî etti.

KENDİNİ ZOR TUTTU

Koç Ergin Ataman’ın en büyük hayali millî takım bazında Avrupa şampiyonluğuydu. Dün akşam buna çok da yaklaşmıştı. Fakat olmadı. Ataman kürsüde gözyaşlarını güçlükle tuttu.