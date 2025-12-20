Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe, Trabzonspor'a farklı kaybetti: 10 maçlık seri sona erdi
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 12. haftasında konuk olduğu Trabzonspor’a 99-73 mağlup oldu ve bu sezon ikinci yenilgisini aldı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 12. hafta maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Trabzonspor ile karşılaştı.
Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında parkeden 99-73 mağlup ayrıldı ve 10 maç sonra Trabzon'da kaybetti.
