Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Eyüpspor'u deplasmanda 3-0 yenen Fenerbahçe'de İsmail Yüksek ve Jayden Oosterwolde, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.

"İNŞALLAH SEZON SONU GÜLEN BİZ OLACAĞIZ"

Zorlu günlerden geçmelerine rağmen önemli bir başarı elde ettiklerini söyleyen İsmail Yüksek, "Kazandığımız için mutluyuz. Son 6 ayda yaşanmayan hiçbir şey kalmadı bu camiada. Her şeye rağmen ayaktayız. Bu taraftar, bu camia kenetlendiği sürece önümüzde kimse duramaz. Bunu herkes biliyor. Bu camiayı mutlu edeceğiz. İnşallah her şey çok güzel olacak. Çalışmalarımızın karşılığını alıyoruz. İnşallah sezon sonu gülen biz olacağız." dedi.

"İVMEMİZİ YUKARI ÇIKARTMA NİYETİNDEYİZ"

Jayden Oosterwolde ise "Son iki maç özelinde çok iyi oynadık. Zaten takım olarak çalışıyoruz ve meyvesini alıyoruz. Bu bir takım performansı. Gol yemeden kazandığımız için de çok ama çok mutluyuz. Elde ettiğimiz 3 puandan ötürü de mutluyuz. Bu şekilde devam etme niyetindeyiz. İyi bir sezon geçiriyoruz. Sezon içerisinde takımda ve yönetimde değişiklikler oldu. Fakat bizler iyi maçlar çıkardık. Öz güvenli hareket ediyoruz. İvmemizi yukarı çıkartma niyetindeyiz sezonun kalan kısmında." diye konuştu.

