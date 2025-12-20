Zonguldak'ta S.G. karşılaştığı eski karısı ile tartıştı. Şüpheli kadın S.G.'yi göğüs ve sırt bölgesinden bıçakla yaraladı.

Olay Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yaşandı. S.G. ile eski karısı Ö.G. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Ö.G, S.G'yi göğüs ve sırt bölgesinden bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

ADAM AĞIR YARALANDI

Ağır yaralanan S.G, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Devrek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüpheli kadın, polis ekiplerince yakalandı.

