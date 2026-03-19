Premier Lig'de bitime 8 hafta kala 5'inci sırada bulunan ve gelecek sezon Avrupa kupalarına katılım hakkı kazanamama tehlikesiyle karşı karşıya olan Liverpool, 1-0'lık yenilginin rövanşında Galatasaray'ı eledi. İngiliz ekibinin teknik patronu Arne Slot, 'son şans' olarak yorumlanan karşılaşmayı etkili futbol ve 4 farkla kazandı.

Üst üste alınan kötü sonuçlar nedeniyle Premier Lig'de zirve yarışından erken kopan, son maçında Tottenham ile 1-1 berabere kalan Liverpool, lider Arsenal'in 21 puan gerisine düşmüştü. İngiliz devinde teknik direktör Arne Slot, Avrupa kupalarında turla birlikte koltuğunu kurtarmış oldu.

2024-2025 sezonunu şampiyon tamamlamasına karşın bu yıl Premier Lig'de kötü giden ve tek tutar tarafı UEFA Şampyonlar Ligi olan 47 yaşındaki Hollandalı teknik adam, 1-0'ın rövanşında Anfield'da elde ettiği 4-0'lık galibiyetle temsilcimiz Galatasaray’ı eledi ve kredi kazandı.

Liverpool taraftarları, Galatasaray galibiyeti sonrası sevinç yaşadı.

"HAYATIMDAKİ EN İYİ SONUÇLARDAN"

Maç boyunca heyecandan yerinde duramayan Arne Slot, "Başlangıçtan sonuna kadar çok iyi oynadık. Çok iyi hücum ettik. Harika bir maç çıkardık. Hayatımdaki en iyi sonuçlardan biriydi. ir maçta 4 gol atabilmek kolay değil ama bunu başarabildik. Çok daha fazla gol atabilirdik ve atmalıydık. Yine de performanstan memnunum" ifadelerini kullandı.

SLOT'UN GÖREVİNE İKİ ADAY VAR

İngiliz basınında maç öncesi yapılan değerlendirmelerde, "Slot'un görevinden alınması için ciddi talepler var. Galatasaray maçında kazanmak için tam enerjiyle oynaması gerekiyor. Slot, işini koruma konusunda oldukça tehlikeli bir konumda. Steven Gerrard ve Xabi Alonso gibi isimler hazır bekliyor. Galatasaray karşısında alınacak mağlubiyet, Slot'un görevine son verebilir" ifadeleri kullanılmıştı.

