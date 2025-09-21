“20 sayının üzerinde at, saati kap!” dedi… Ercan Osmani yaptı, Alperen Şengün sözünü tuttu

A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 yarı finalinde Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek 24 yıl aradan sonra finale çıkma başarısı göstermişti. Geçtiğimiz hafta ise finalde Almanya ile karşılaşarak sergilediği etkileyici performansla turnuvayı ikinci sırada tamamlayarak dünya ikincisi olmuştu.

Karşılaşmaların en çok konuşulan ismi ise Alperen Şengün olmuştu. Şengün başarısıyla dikkatleri üzerine çekse de Yunanistan karşısında 28 sayı, 6 ribaund ve 2 asist ile mücadele eden yıldız oyuncu Ercan Osmani maçın en değerli oyuncusu (MVP) olmuştu.

"SÖZÜMÜ TUTACAĞIM" DEDİ TUTTU

Milli yıldızımız Alperen Şengün, maç sonrası açıklamalar yaparak Ercan Osmani'yi övmüş ve arasında geçen sohbeti açıklayarak, "Maçtan önce ona '20 sayının üzerinde atarsan sana saat alacağım' demiştim. Attı, sözümü tutacağım" demişti.

Alperen Şengün verdiği sözü tuttu ve Ercan Osmani'ye hediyesini verdi. Milli yıldız, sosyal medya hesabından Ercan Osmani ile birlikte verdiği pozu paylaşarak "Sözler tutuldu" notunu düştü.