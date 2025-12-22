Dünya müzik tarihine damga vuran isimler arasında yer alan İngiliz sanatçı Chris Rea’dan sevenlerini üzen haber geldi. “Driving Home for Christmas” ile geniş kitlelere ulaşan usta müzisyen 74 yaşında hayatını kaybetti. Hayranları ise ''Chris Rea kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı?'' sorularının cevaplarını araştırmaya başladı.

Chris Rea’nın ölüm haberi müzik dünyasında büyük bir üzüntüye neden oldu. Usta şarkıcının hayatını kaybetmesininb ardından ''Chris Rea kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı?'' soruları gündeme getirildi.

CHRIS REA KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?

İngiliz müziğinin dünyaca tanınan isimlerinden Chris Rea, rock ve blues ağırlıklı tarzıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. 4 Mart 1951’de İngiltere’nin Middlesbrough kentinde dünyaya gelen sanatçı, özellikle “Driving Home for Christmas” adlı parçasıyla hafızalara kazındı.

1970’li ve 1980’li yıllarda “Fool (If You Think It’s Over)”, “Let’s Dance” ve “Josephine” gibi şarkılarla büyük çıkış yakalayan Rea kariyeri boyunca 25 stüdyo albümüne imza attı.

“The Road to Hell” ve “Auberge” albümleriyle İngiltere listelerinde zirveye çıkan usta müzisyen, 40 milyondan fazla albüm satışıyla müzik tarihine adını yazdırdı. Chris Rea, 22 Aralık 2025’te 74 yaşında hayatını kaybetti.

CHRIS REA NEDEN ÖLDÜ?

Chris Rea’nın vefatı ailesi tarafından yapılan açıklamayla duyuruldu. Açıklamada ünlü sanatçının kısa süreli bir rahatsızlığın ardından hastaneye kaldırıldığı ve kanser nedeniyle de hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

CHRIS REA HASTALIĞI NEYDİ?

Chris Rea uzun yıllar boyunca pankreas kanseri başta olmak üzere çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle tedavi görmüştü. 2016 yılında felç geçiren Rea, sonrasında sahne çalışmalarını büyük ölçüde azaltmıştı.

