Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa ikincisi A Milli Basketbol Takımımızı ağırladı

A Milli Erkek Basketbol Takımımız pazar akşam 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın final maçında Almanya ile karşı karşıya gelmişti.

ERDOĞAN'I ZİYARET ETTİLER

Millilerimiz kıra kırana geçen karşılaşmadan mağlup ayrılarak turnadan gümüş madalya ile dönmüştü. Başarılarıyla bizleri gururlandıran A Milli Erkek Basketbol Takımımız, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ağırlandı.

AK PARTİ DUYURDU

Ziyaret, AK Parti'nin resmi X hesabından duyuruldu. Paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 2025 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası’nda ikinci olarak bizi gururlandıran Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımını kabul etti." ifadeler yer aldı.

Görüşmeden renkli kareler de servis edildi.