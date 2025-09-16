Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa ikincisi A Milli Basketbol Takımımızı ağırladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa ikincisi A Milli Basketbol Takımımızı ağırladı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa ikincisi A Milli Basketbol Takımımızı ağırladı
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ikinci olarak bizleri gururlandıran A Milli Erkek Basketbol Takımını ağırladı. Ziyaretten renkli kareler servis edildi.

 A Milli Erkek Basketbol Takımımız pazar akşam 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın final maçında Almanya ile karşı karşıya gelmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa ikincisi A Milli Basketbol Takımımızı ağırladı - 1. Resim

ERDOĞAN'I ZİYARET ETTİLER

Millilerimiz kıra kırana geçen karşılaşmadan mağlup ayrılarak turnadan gümüş madalya ile dönmüştü. Başarılarıyla bizleri gururlandıran A Milli Erkek Basketbol Takımımız, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ağırlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa ikincisi A Milli Basketbol Takımımızı ağırladı - 2. Resim

AK PARTİ DUYURDU

Ziyaret, AK Parti'nin resmi X hesabından duyuruldu. Paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 2025 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası’nda ikinci olarak bizi gururlandıran Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımını kabul etti." ifadeler yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa ikincisi A Milli Basketbol Takımımızı ağırladı - 3. Resim

Görüşmeden renkli kareler de servis edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa ikincisi A Milli Basketbol Takımımızı ağırladı - 4. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı

Spotify neden açılmıyor, çöktü mü? 16 Eylül erişim sorunu yaşanıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul için kritik gün yolda! Sıcaklık 12 derece birden düşüyor, sağanak geliyor - GündemSıcaklık 12 derece düşüyor, sağanak geliyorDışişleri'nden İsrail tepkisi: Gazze'de katliamlar artacak - GündemDışişleri'nden İsrail'e Gazze tepkisiCHP'den Kılıçdaroğlu'na 'kurultay' çağrısı: Artık davaların bittiğini söylemeli - GündemCHP'den Kılıçdaroğlu'na 'kurultay' çağrısıİstanbul'da TEKNOFEST tedbiri! Bazı yollar trafiğe kapatılacak - Gündemİstanbul'da TEKNOFEST tedbiri! Bazı yollar trafiğe kapatılacakEskişehir'de elektrik kablolarını çalan 2 kişi tutuklandı - GündemTarladan 600 bin TL'lik kablo çalan 2 kişi tutuklandıGürsel Tekin 'kongre düzenlemek için başvuru yaptı' iddiasını yalanladı: İnsanlıktan nasiplerini almamışlar! - Gündem"İnsanlıktan hiç mi nasibinizi almadınız?"
Sonraki Haber Yükleniyor...