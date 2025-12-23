Yurt genelinde bu hafta hava sıcaklıkları düşüyor ve kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yağışların, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

22 Aralık ile 30 Ocak arasında halk arasında zemheri soğukları olarak bilinen dönem başladı. Yeni haftada hava sıcaklıklarında kayda değer düşüşler olması bekleniyor. Kars ve Ardahan’da ise hava sıcaklığı eksi 10 dereceye kadar düşecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) yeni haftanın hava durumu raporuna göre yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kırklareli’nin kıyı kesimleri ve Balıkesir’in kuzey kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Zemheri başladı, kar geliyor: Hava sıcaklığı eksi 10 dereceye düşecek

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz ile Güney Ege kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların, Antalya çevreleri ile Muğla’nın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu için sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don, bu bölgelerle birlikte Akdeniz Bölgesi’nin iç kesimleri, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu için yine sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi uyarısı yapıldı.

