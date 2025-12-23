Türkiye Gazetesi
Bir yazışma evliliğinizi bitirebilir! Sosyal medya mutlu ilişkileri baltalıyor
Akıllı telefonlarla birlikte sosyal medya, her yaş grubundan bireyin günlük hayatında önemli bir yer edinmeye başladı. Ancak yoğun kullanım, ikili ilişkilerde hem olumlu hem de olumsuz etkileri beraberinde getiriyor.
Psikolog Dilara Arslan, sosyal medyanın doğru kullanıldığında iletişimi güçlendirdiğini , bilinçsiz kullanımda ise güvensizlik ve uzaklaşmaya sebep olabileceğini belirtti.
- Sosyal medyada gün içindeki kısa mesajlar ve paylaşımlar birlikte eğlenme ve üzülme duygusunu artırabilir.
- Paylaşımı yanlış algılama beklentilerin sosyal medyadan dolayı değişmesi kıskançlık ve anlaşmazlık doğurabilir.
- Karşılaştırmalar çok yönlü aldatmalara zemin hazırlayabilir.
- İlişki için ciddi bir risk oluşturabilir.
Psikolojik danışman Dilara Arslan, sosyal medyanın doğru kullanıldığında iletişimi güçlendirdiğini, bilinçsiz kullanımda ise güvensizlik ve uzaklaşmaya yol açtığını vurguladı.
Arslan “Gün içindeki kısa mesajlar ve paylaşımlar birlikte eğlenme ve üzülme duygusunu artırabiliyor. Paylaşımı yanlış algılama, beklentilerin sosyal medyadan dolayı değişmesi kıskançlık ve anlaşmazlık doğurabiliyor. Karşılaştırmalar da çok yönlü aldatmalara zemin hazırlayabiliyor. Pek çok kişi bunu ‘ufak bir konuşma’ olarak görse de ilişkiler için ciddi bir risk” dedi.
