Akıllı telefonlarla birlikte sosyal medya, her yaş grubundan bireyin günlük hayatında önemli bir yer edinmeye başladı. Ancak yoğun kullanım, ikili ilişkilerde hem olumlu hem de olumsuz etkileri beraberinde getiriyor.

Psikolojik danışman Dilara Arslan, sosyal medyanın doğru kullanıldığında iletişimi güçlendirdiğini, bilinçsiz kullanımda ise güvensizlik ve uzaklaşmaya yol açtığını vurguladı.

ÖNERİLEN HABERLER SAGLİK Fenomen doktor tuzağı: Sosyal medyada yanlış bilgiyle şöhret arıyorlar

Arslan “Gün içindeki kısa mesajlar ve paylaşımlar birlikte eğlenme ve üzülme duygusunu artırabiliyor. Paylaşımı yanlış algılama, beklentilerin sosyal medyadan dolayı değişmesi kıskançlık ve anlaşmazlık doğurabiliyor. Karşılaştırmalar da çok yönlü aldatmalara zemin hazırlayabiliyor. Pek çok kişi bunu ‘ufak bir konuşma’ olarak görse de ilişkiler için ciddi bir risk” dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası