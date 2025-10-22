Fenerbahçe ve Galatasaraylı oyuncular arasında büyük fark: Bir kişi bile o listeye giremedi

Fenerbahçe’nin geçen sezonki oyun istatistiklerinde orta saha sertliğinin ve rakip sahada top kapma yüzdesinin düşüklüğü dikkati çekmişti.

Öyle ki Türkiye’deki bütün profesyonel ligler baz alındığında G.Saraylı Lucas Torreira rakip alanda top kapmada 7. sırada yer alırken, F.Bahçe’nin ön liberosu Sofyan Amrabat 203. sırada yer bulabilmiş ve gitmişti. Merkez orta bloğu âdeta piknik alanı gibi rahat geçilen sarı lacivertliler dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho ile bu zaafa bir türlü çare bulamamış ve şampiyonluk hayal olmuştu. Bu sezon da çok farklı değil.

DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK

Fotmob verilerine göre Süper Lig’de 90 dakikada 6 veya 8 numara oynayan merkez orta sahada ‘rakip alanda en çok top kapan oyuncular’ sıralamasında ilk 10’da F.Bahçe’den hiçbir futbolcu yer almıyor. Buna karşılık G.Saray’dan Lucas Torreira (9 top kapma), Gabriel Sara (5) ve İlkay Gündoğan (3) ilk 10 oyuncu içinde. F.Bahçe’den bu kulvarda en iyi isim olarak öne çıkan ise sadece Fred (3) ve o da son haftalarda kulübede oturuyor. Kısacası Kanarya’nın bu sezon da önemli eksiklerinden biri rakibi futbol deyimiyle ‘ısıramamak’...

SKORA YÖNELİK KATKI YOK

F.Bahçe’nin merkez orta bloğunun skor katkısı da yarıştaki en büyük rakibi G.Saray’a göre düşük. G.Saray’da Torreira 1 gol 2 asist, İlkay Gündoğan 1 gol 1 asist, Gabriel Sara 2 asist ile ilk 9 haftada toplamda 7 gole katkı verdiler. F.Bahçe’de ise Fred 1 gol, İsmail Yüksek 1 asist üretebildi.

FORVETTE DE SIKINTI VAR

F.Bahçe’nin forvetinde de karşı yarı alanda rakipten top kapmada büyük sıkıntı var. Süper Lig’deki forvet futbolcuları içinde Anderson Talisca bu alanda 35. sırada yer alırken En-Nesyri ise 36. sırada. Yani Sarı Kanarya ön bölgede de rakibe yeterli baskıyı yapıp top alamıyor ve hataya zorlayamıyor. Halbuki günümüz futbolunun olmazsa olmaz şartlarından biri olarak rakip alanda yıpratıcı, yoğun baskı gösteriliyor.