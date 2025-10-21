Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Real Madrid'de Arda Güler kararı soyunma odasını karıştırdı

Real Madrid'de Arda Güler kararı soyunma odasını karıştırdı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Real Madrid&#039;de Arda Güler kararı soyunma odasını karıştırdı
Real Madrid, Arda Güler, Jude Bellingham, Xabi Alonso, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Real Madrid'de Xabi Alonso'nun, LaLiga'daki Getafe maçında Arda Güler'i ilk 11'den keserek sakatlıktan yeni kurtulan Jude Bellingham'a forma vermesinin takım içinde huzursuzluğa yol açtığı iddia edildi.

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso'nun Arda Güler yerine sakatlıktan yeni çıkan Jude Bellingham'ı tercih etmesinin takım içinde iyi karşılanmadığı ileri sürüldü.

TAKIM İÇİNDE HOŞNUTSUZLUĞA YOL AÇTI

İspanyol basınında yer alan habere göre; Xabi Alonso'nun Getafe maçında Bellingham'ı ilk 11'e başlatma kararı, şu anda daha formda takım arkadaşlarının olduğunu düşünen kadrodaki bazı oyuncularda hoşnutsuzluğa yol açtı.

Real Madrid'de Arda Güler kararı soyunma odasını karıştırdı - 1. Resim

ARDA ÖZVERİSİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Arda Güler ve Franco Mastantuono'nun antrenmanlarda daha özverili oldukları ve yeteneklerini sergiledikleri belirtildi. Haberde ayrıca; Arda'nın canlılığı, hareketliliği ve cesaretiyle takım arkadaşlarının dikkatini çektiği vurgulandı.

XABI ALONSO'YU ZORLUYOR

İngiliz yıldız Jude Bellingham'ın henüz fiziksel ve zihinsel olarak en iyi formuna ulaşamadığı yorumunun yapıldığı haber detayında, yıldız futbolcunun yüksek maliyetinin, Xabi Alonso'yu onu kadroya almaya zorladığını ifade edildi.

Real Madrid'de Arda Güler kararı soyunma odasını karıştırdı - 2. Resim

ARDA-JUDE FORMÜLÜ ARIYOR

Sportif denge ve takım içi adaleti sağlama konusunda sıkıntı yaşayan Teknik Direktör Xabi Alonso'nun, Arda ve Bellingham'ı bir arada oynatacağı bir formül aradığı belirtildi.

MİLLİ YILDIZDAN 8 GOL KATKISI

LaLiga'nın 9. haftasındaki Getafe müsabakasına yedek kulübesinde başlayan Arda Güler, sonradan dahil olduğu maçta Kylian Mbappe'ye asist yaparak galibiyette büyük pay sahibi oldu.

Bu sezon eflatun beyazlılarla tüm kulvarlarda 11 maça çıkan milli yıldız Arda Güler, 3 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bursa su kesintisi sorgulama: BUSKİ yeni kesintileri paylaştı, Bursa'da sular ne zaman gelecek?Yolsuzluk soruşturmasında 200'den fazla İBB çalışanı ifadeye çağrıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray'da yeni görevlendirme duyuruldu - SporGalatasaray'da yeni görevlendirme duyurulduBodo/Glimt'in hocasından Galatasaray açıklaması: Buna hazırlanmak mümkün değil - SporBodo/Glimt'in hocasından G.Saray sözleri: Mümkün değilFenerbahçe - Karagümrük maçının VAR kayıtları açıklandı: Net temas var - SporFenerbahçe - Karagümrük maçının VAR kayıtları açıklandıŞampiyonlar Kupası Ziraat Bankkart'ın - SporŞampiyonlar Kupası Ziraat Bankkart'ınVincent Aboubakar imzayı attı, formayı giydi - SporVincent Aboubakar imzayı attı, formayı giydiBeşiktaş Başkanı Serdal Adalı, kaptan değişikliğinin nedenini açıkladı: Galatasaray maçında çok endişelendim - Spor"Galatasaray maçında çok endişelendim"
Sonraki Haber Yükleniyor...