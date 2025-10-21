Real Madrid'de Arda Güler kararı soyunma odasını karıştırdı

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso'nun Arda Güler yerine sakatlıktan yeni çıkan Jude Bellingham'ı tercih etmesinin takım içinde iyi karşılanmadığı ileri sürüldü.

TAKIM İÇİNDE HOŞNUTSUZLUĞA YOL AÇTI

İspanyol basınında yer alan habere göre; Xabi Alonso'nun Getafe maçında Bellingham'ı ilk 11'e başlatma kararı, şu anda daha formda takım arkadaşlarının olduğunu düşünen kadrodaki bazı oyuncularda hoşnutsuzluğa yol açtı.

ARDA ÖZVERİSİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Arda Güler ve Franco Mastantuono'nun antrenmanlarda daha özverili oldukları ve yeteneklerini sergiledikleri belirtildi. Haberde ayrıca; Arda'nın canlılığı, hareketliliği ve cesaretiyle takım arkadaşlarının dikkatini çektiği vurgulandı.

XABI ALONSO'YU ZORLUYOR

İngiliz yıldız Jude Bellingham'ın henüz fiziksel ve zihinsel olarak en iyi formuna ulaşamadığı yorumunun yapıldığı haber detayında, yıldız futbolcunun yüksek maliyetinin, Xabi Alonso'yu onu kadroya almaya zorladığını ifade edildi.

ARDA-JUDE FORMÜLÜ ARIYOR

Sportif denge ve takım içi adaleti sağlama konusunda sıkıntı yaşayan Teknik Direktör Xabi Alonso'nun, Arda ve Bellingham'ı bir arada oynatacağı bir formül aradığı belirtildi.

MİLLİ YILDIZDAN 8 GOL KATKISI

LaLiga'nın 9. haftasındaki Getafe müsabakasına yedek kulübesinde başlayan Arda Güler, sonradan dahil olduğu maçta Kylian Mbappe'ye asist yaparak galibiyette büyük pay sahibi oldu.

Bu sezon eflatun beyazlılarla tüm kulvarlarda 11 maça çıkan milli yıldız Arda Güler, 3 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.