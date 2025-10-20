Real Madrid'de Barcelona ve Juventus maçları öncesi karar verildi: "Arda Güler'e yapılan günah"

LaLiga'nın 9. haftasında Real Madrid'in Getafe'yi 1-0 mağlup ettiği mücadele tek golün asistini yapan Arda Güler, İspanya'da gündem olurken Xabi Alonso'nun El Clasico öncesi kadro kararını verdiği kaydedildi.

Bu sezon Xabi Alonso'nun gelişiyle adeta yıldız gibi parlayan ve eflatun beyazlı ekibin en gözde oyuncularından biri olan Arda Güler, Getafe maçında yaptığı asistle takımının galibiyetinde büyük pay sahibi oldu.

"ONU YEDEK KULÜBESİNDE TUTMAK GÜNAH"

İspanya'da yine gündem olmayı başaran milli yıldız için övgü dolu ifadeler kullanılan Marca'da, "Arda Güler oyuna girene dek Real Madrid kötü bir dönem geçirmiyordu, kötü dönem geçirenler Real Madrid maçını izleyenlerdi aslında. Hücumda hiçbir şey yoktu, maçın başında Mbappe'nin yakaladığı pozisyon dışında hiçbir şey! Maç 0-0 bitecek gibi dururken Arda Güler ve Vinicius oyuna girdi. Arda sahaya adımını atar atmaz Mbappe'ye asistini yaptı, ki bu gol aynı zamanda 3 puanı getiren goldü. Arda Güler'i yedek kulübesinde tutmak hata. Gördüklerimiz göz önüne alındığında, Madrid onun yeteneği olmadan yapamıyor, yapamaz. Onu yedek kulübesinde tutmak bir günah!" denildi.

ARDA'YI DİNLENDİRMEK İSTEDİ

Haberde, Xabi Alonso'nun önündeki Barcelona ve Juventus maçlarını düşünerek Arda Güler'i Getafe karşılaşmasında yedeğe çektiği ve dinlendirmek istediği belirtildi.

EL CLASICO'DA SAHADA OLACAK MI?

Marca'da yer alan habere göre; başarılı performansıyla göz dolduran milli futbolcu, El Clasico ile Şampiyonlar Ligi'ndeki Juventus maçlarında Alonso'nun en büyük hücum silahlarından biri olacak.

ALONSO'DAN BÜYÜK ÖVGÜ

Real Madrid'in deplasmanda Getafe'yi 1-0 mağlup ettiği maçta asistiyle galibiyette önemli rol oynayan milli futbolcu Arda Güler, hocasından da övgüyü kaptı.

"HARİKA BİR ŞEKİLDE ETKİ ETTİ"

Arda'nın oyuna girer girmez etki ettiğini belirten Alonso, "Arda oyuna girdiğinde harika bir etki oluşturdu. Militao’nun pasında golü hazırladı. Ritmi bulmak kolay değildi ama o bunu başardı." diye konuştu.

"BİRBİRLERİNİN ROLLERİNİ DEĞİŞTİREBİLİYORLAR"

Bellingham ve Arda Güler'in birlikte oynama konusunu da değerlendiren İspanyol çalıştırıcı, "Bence Arda ve Jude hem ‘6’ hem ‘10’ numara pozisyonlarında oynayabilirler. Birbirlerinin rollerini değiştirebiliyorlar. Arda döndüğünde ve son pası verdiğinde fark oluşturuyor. Bu ikiliyi daha çok bir arada görmek istiyoruz." dedi.

BU SEZON BAMBAŞKA

Real Madrid'de gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan Arda Güler, çıktığı 11 resmi maçta 3 gol atıp 5 de asist yaptı.