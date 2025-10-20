Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Maç sonu Arda Güler'i şoke eden istek! Resmi hesaptan da paylaştılar

Maç sonu Arda Güler'i şoke eden istek! Resmi hesaptan da paylaştılar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
LaLiga, Real Madrid, Arda Güler, Getafe, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

LaLiga'nın 9. haftasında Real Madrid, deplasmanda Getafe'yi 1-0 mağlup etti. Maç sonunda top toplayıcı bir çocuğun golün asistini yapan Arda Güler'den isteği ise sosyal medyada gündem oldu. LaLiga'nın resmi hesabı o anları paylaştı.

İspanya liginde Real Madrid, Getafe deplasmanında üç puanı tek golle aldı. 65. dakikada oyuna dahil olan Arda Güler, Mbappe'nin 80. dakikada attığı golün asistini yaparak, eflatun-beyazlıların galibiyetinde kritik rol oynadı.

Arda Güler, Mbappe'ye yaptığı asistle bu sezon ligde gol katkısını 7'ye yükseltti. 20 yaşındaki milli yıldız, Real Oviedo ve Levante maçlarında asist yaparken Mallorca ve Real Sociedad karşılaşmalarında ise fileleri havalandırmıştı.

Maç sonu Arda Güler'i şoke eden istek! Resmi hesaptan da paylaştılar - 1. Resim

ARDA'YI ŞAŞIRTAN İSTEK

Karşılaşmanın ardından top toplayıcı bir çocuğun, Arda Güler'den talebi ise LaLiga resmi hesabı tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Top toplayıcı çocuğun Arda Güler'den şortunu istediği görüldü. Arda'nın talep karşısında şaşırdığı ve top toplayıcı çocuğa sarıldıktan sonra soyunma odasına gittiği görüntülerde yer aldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Dil öğrenmek için gittiği Londra'da hayatı değişti! Azar azar başladı, bin dönüme ulaştı...TCMB faiz kararı ne zaman, PPK toplantı tarihi belli oldu mu?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ChatGPT, mağlubiyeti yorumcu Sergen'in ağzından eleştirdi! Yapay zekadan olay Beşiktaş sözleri - SporYapay zekadan olay Beşiktaş sözleriŞampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı - SporŞampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta heyecanıBu kadar umarsız oyuncularla nereye kadar? | Spor yazarları Fenerbahçe'yi değerlendirdi - SporBu kadar umarsız oyuncularla nereye kadar?Ümit Karan'dan dikkat çeken İsmail Yüksek açıklaması: Eğer adı İsmailov olsaydı... - SporDikkat çeken sözler: Adı İsmailov olsaydı...Beşiktaş'ta Sergen Yalçın tepki çekti: Umutlar yerini karamsarlığa bıraktı - SporBeşiktaş'ta Sergen Yalçın tepki çektiGalatasaray'da Leroy Sane'nin ayağa kalkmasında 3 isim rol oynadı: Mentör gibi çalıştılar - SporSabrın sonu Leroy Sane
Sonraki Haber Yükleniyor...