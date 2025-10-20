Maç sonu Arda Güler'i şoke eden istek! Resmi hesaptan da paylaştılar

İspanya liginde Real Madrid, Getafe deplasmanında üç puanı tek golle aldı. 65. dakikada oyuna dahil olan Arda Güler, Mbappe'nin 80. dakikada attığı golün asistini yaparak, eflatun-beyazlıların galibiyetinde kritik rol oynadı.

Arda Güler, Mbappe'ye yaptığı asistle bu sezon ligde gol katkısını 7'ye yükseltti. 20 yaşındaki milli yıldız, Real Oviedo ve Levante maçlarında asist yaparken Mallorca ve Real Sociedad karşılaşmalarında ise fileleri havalandırmıştı.

ARDA'YI ŞAŞIRTAN İSTEK

Karşılaşmanın ardından top toplayıcı bir çocuğun, Arda Güler'den talebi ise LaLiga resmi hesabı tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Top toplayıcı çocuğun Arda Güler'den şortunu istediği görüldü. Arda'nın talep karşısında şaşırdığı ve top toplayıcı çocuğa sarıldıktan sonra soyunma odasına gittiği görüntülerde yer aldı.