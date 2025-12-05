Fenerbahçe’de kaleci rotasyonu değişti. Sezon başında üçüncü kaleci olarak transfer edilen Tarık Çetin, gösterdiği başarılı performansla dengeleri bozdu.

28 yaşındaki tecrübeli eldiven Ederson’un arkasında güven verirken, İrfan Can Eğribayat’ı geri plana itti. Livakovic’i yedek kulübesine çivileyerek kaleyi devralan, ancak sonrasında büyük bir düşüş yaşayan İrfan Can gözden düştü. Sarı lacivertliler, Tarık’la yeni sözleşme yapmaya, İrfan Can’ı ise elden çıkarmaya hazırlanıyor.

