Derbi sonrası Galatasaray’ın veryansınına cevap vermeyen sarı lacivertli yönetim, kaos ortamının dışında kalıp tüm enerjisini takıma ve oyuna vererek hedefe gitme çabasında.

Fenerbahçe’de başkanlık bayrağını Ali Koç’tan devralan Sadettin Saran, yoğurdu selefinden farklı yiyor. Koç’un aksine, camiayı kaos ortamının dışında tutmakta olan Saran tüm motivasyonunu saha içine veriyor. Derbi sonrası Galatasaray cephesinin hakemle ilgili veryansınına cevap vermeyerek sarı lacivertlileri yüksek tansiyondan uzak tutan yönetim tüm enerjisini hedeflerine kanalize etmiş durumda. Teknik heyet ve futbolculardan sadece sahaya odaklanmalarını isteyen Saran, ekibiyle birlikte mesaisini yeni transferlere, gelir getirecek projelere harcıyor.

CAMİA KENETLENDİ

Selefi Ali Koç’un yaptığı kavgaların kulübe zarardan başka bir şey vermediğini gören Sadettin Saran, farklı bir yol izleyerek daha güçlü bir duruş sergilerken, Fenerbahçe camiası da düşük tansiyonla daha kenetlenmiş bir profil çiziyor. Domenico Tedesco da aynı Saran gibi, selefi Mourinho’nun yolundan ilerlemiyor, aksine sadece kendi işine kafa patlatıyor. Polemiklerden uzak duran Saran-Tedesco ikilisi hem camiayı hem takımı saha içinde tutarak, tüm gücü oyuna ve şampiyonluk hedefine yöneltirken bu duruş taraftarlardan da destek görüyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası