Galatasaray Jhon Duran'ın peşinde! Taciz ve teşhircilik ihbarı
Galatasaray, tartışmalara neden olan gol sevinci sonrası Kolombiyalı futbolcu Jhon Duran hakkında suç duyurusunda bulundu.
Spor az önce
Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe-Galatasaray derbisindeki gol sevinci nedeniyle Fenerbahçeli Jhon Duran hakkında taciz ve teşhircilik suçlamasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu ancak Duran PFDK'ya sevk edilmedi.
- Galatasaray, Fenerbahçeli Jhon Duran hakkında suç duyurusunda bulundu.
- Suç duyurusunun nedeni, Duran'ın derbideki gol sevinci.
- Suçlamalar taciz ve teşhircilik kapsamında yapıldı.
- Tüm tartışmalara rağmen Jhon Duran, PFDK'ya sevk edilmedi.
Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Kadıköy’de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 1-1 eşitlikle sona erdi.
Maçın 90+5. dakikasında Fenerbahçe’nin Kolombiyalı golcüsü Jhon Duran, attığı gol sonrası yaptığı sevinç hareketiyle sosyal medyada uzun süre gündem olmuştu.
Bu hareket nedeniyle Galatasaray yönetimi, Anadolu Adliyesi’ne Jhon Duran hakkında taciz ve teşhircilik suçlamasıyla suç ihbarında bulundu.
Tüm tartışmalara rağmen Duran, PFDK’ya sevk edilen oyuncular arasında yer almamıştı.
