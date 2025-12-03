Yarış neden nefes nefese?

Galatasaray, pazartesi gecesi Fenerbahçe’yi mağlup etme ve şampiyonluk yarışında rahatlama fırsatını kaçırdı.

“Nasıl, neden, niçin” sorularını sormadan ve uzun uzun anlatmadan” yazmam gerekiyor ki, Okan Buruk hem Avrupa maçlarında, hem Süper Lig kapışmalarında “yarışmada kendisini ve takımını rahatlatacak ‘galibiyet fırsatlarını’ hem de “hovardaca” harcıyor… Evet, hem de “son dakikalarda yaptığı oyuncu değişiklikleri” ile…

Bu maçta da 18 yaşındaki genç futbolcusu Arda Ünyay, Süper Lig’in 14. haftasında hem de ligin en önemli derbilerinden birinin 77. dakikasında “tecrübeli” İlkay Gündoğan yedek kulübesine alınarak sahaya sürüldü. Bu, onun ilk derbisi idi.

Okan Hoca’nın, Avrupa maçlarındaki “sakatlıktan yeni çıkan İcardi’nin ilk 11 denemelerinin nelere mal olduğu” ortada iken, “benzer bir başka ‘deneme’ adımını” Fenerbahçe maçında atması, Galatasaray’ı, “büyük rakibini hem de onun sahasında yenme” fırsatından mahrum etti”, hem de “yarışta 4 puanlık farka ulaşma fırsatını” kaçırttı.

Maçın uzatılma sürecinde, “kendi ceza sahanına ve önüne çekilmiş ve Fenerbahçe’ye sağlı sollu akınlar, ortalar yapma imkânı verilmişken” 89. dakikada “ileride top tutacak, rakibin bütün hatlarıyla hücuma katılmasını önleyebilecek ‘böyle maçların tecrübeli adamı’ Osimhen’in yerine” İcardi oyuna dâhil edildi.

Ve de “1 dakika sonra” 90’da kornerden gelen topa “Skriniar’ın kafa vuruşu” auta çıktı.

Ama uzatmalarda “90+6’da” Levent Mercan’ın soldan yaptığı ortada Jhon Duran’ın önlenemeyen kafa vuruşu beraberliği getirdi ve Fenerbahçe’ye “yarış 1 puanlık farkla devam edecek” deme imkânı hediye edilmiş oldu.

Nitekim maçtan sonra Hasan Şaş, son dakikalarda “Osimhen’in oyundan alınmasını, ‘tecrübesiz’ Arda Ünyay’ın sahaya sürülmesini” eleştirerek “İcardi evet, tamam saygı duyuyoruz. Ya 5 dakika daha Osimhen sahanın içinde kalamaz mıydı? / “2 tane yan top var. Biri gol oldu, biri Arda Ünyay bozamadı adamı. Şimdi sol taraftan bir top geliyorsa Arda Ünyay topla ilişkisi kalmayacak, santrforla ilişkisi artık. Nedir bu? Vurdurmayacaksın” dedi.

Yarış devam ediyor; 5 Aralık Cuma günü, Galatasaray kendi sahasında Samsunspor, Fenerbahçe ise bir gün sonra deplasmanda Başakşehir ile oynayacak.

Galatasaray’ın alacağı bir beraberlik, “galibiyete ulaşacak” Fenerbahçe’ye lig liderliğini getirebilir…

Bekleyelim ve görelim…

