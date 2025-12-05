Anayasa Mahkemesi (AYM), altı siyasi partinin farklı yıllara ait mali hesaplarını inceleyerek tümünün kayıtlarının doğru, denk ve Siyasi Partiler Kanunu’na uygun olduğunu bildirdi.

AYM, altı siyasi partinin mali denetimlerine ilişkin kararlarını Resmî Gazete’de yayımladı.

Buna göre; Doğru Yol Partisi ile Türkiye Değişim Partisi’nin 2021 yılı, Dayatmasız Yaşam Partisi, Hür Dava Partisi, Demokratik Sol Parti ve Sağduyu Partisi’nin ise 2022 yılına ait hesapları incelendi.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM HSK atama kararları Resmi Gazete'de: 1351 hakim ve savcı göreve başlıyor

BİLGİ VE BELGELER UYGUNLUK TAŞIYOR

Yapılan incelemeler sonucunda, söz konusu partilerin ilgili dönemlere ilişkin kesin hesaplarının mevcut bilgi ve belgeler doğrultusunda doğru ve denk olduğu, ayrıca 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’na uygunluk taşıdığı tespit edildi.

Yüksek Mahkeme, bu değerlendirmelerle partilerin mali işlemlerinin mevzuata uygun yürütüldüğüne hükmetti.

Haberle İlgili Daha Fazlası