HSK, 1351 hakim ve Cumhuriyet savcısı adayının atama kararlarını Resmî Gazete’de yayımladı. Adli yargıda 1204, idari yargıda 147 atama yapılırken, atamalar Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun 13. maddesi uyarınca gerçekleştirildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Resmî Gazete’de yayımlanan kararlarla 1.351 hakim ve Cumhuriyet savcısı adayının atamasını yaptı.

Adli ve idari yargıda hakim ve Cumhuriyet savcısı adayları HSK tarafından yapılan ad çekme sonucuna göre atandı.

İDARİ YARGIDA 147 HAKİM ADAYI ATANDI

Adli yargıda 1204 hakim ve Cumhuriyet savcısının ataması gerçekleştirilirken idari yargıda ise 147 hakim adayı atandı.

Toplamda 1351 hakim ve Cumhuriyet savcısı atanırken atamalar Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13’üncü maddesi gereğince gerçekleştirildi.

