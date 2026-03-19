Libya’nın Hamada bölgesinde petrol boru hattındaki sızıntı nedeniyle çıkan yangın kontrol altına alındı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Libya’nın batısındaki Hamada bölgesinde bulunan Şerara Petrol Sahası ham petrol boru hattının 538'inci kilometresinde sızıntı nedeniyle yangın çıktı. Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), yangının ekipler tarafından kontrol altına alındığını açıkladı.

ÜRETİM DEVAM EDİYOR

Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığı belirtildi. NOC, yangının söndürülmesi için ilgili ekiplerin bölgeye sevk edildiğini ve üretimin aksaksız devam ettiğini duyurdu.

Petrol pompalama işlemleri, bölgede yer alan diğer petrol sahalarındaki depolara yönlendirildi. Böylece üretimde herhangi bir kesinti yaşanmadı.

