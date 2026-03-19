Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY MAĞLUBİYETİ SONRASI MORAL OLDU"

Ligde maçların giderek zorlaşacağını kaydeden Sergen Yalçın, Galatasaray yenilgisinin ardından üst üste kazanmanın önemine dikkat çekerek "Bence güzel bir maçtı. Bu tür maçlar herkes için zor olacak. Aşağıda kümede kalmak isteyenler var. Yukarıda pozisyon yakalamak isteyenler var. Herkes pozisyon peşinde. Kolay olmaz böyle maçlar ama iyi başladık, erken 2-0 bulduk. Bir penaltı oldu. Penaltı haricinde pozisyon olmadı kalemizde. Maç sıkıntılı geçmedi. Pozisyon vermedik penaltı haricinde. İkinci yarı 3-4 net pozisyonumuz var. Galatasaray mağlubiyeti sonrası evde ikide iki yapmak moral oldu çocuklara. Milli ara var şimdi. Yavaş yavaş son bölüme hazırlanacağız." diye konuştu.

Emre Belözoğlu - Sergen Yalçın

"30 GÜNDÜR ORUÇ TUTAN TEK FUTBOLCUMUZ"

Hyeon-gyu Oh ve Orkun Kökçü'nün performansları hakkında konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "Her maçın canı ayrıdır. Maçların canları çok farklıdır. Gençlerbirliği maçı farklı, Kasımpaşa maçı farklı. İnişler çıkışlar oluyor maç içinde. Rakip bazen sizden daha iyi oynuyor. Önemli olan totalde takım iyi mi, oyuncular motive mi. Oh, tam bir takım oyuncusu. Her şeyini veriyor saha içinde. Orkun'un son bölümde pozisyonunu değiştirdik. Daha 6 gibiydi ilk bölümde, ikinci bölümde daha önde kullanıyoruz. Orkun'un onu yapabilecek yetenekleri var. Her maçta gol atıyor, asist yapıyor. Farklı bir oyun oynuyor. Bu onun için de çok değerli. Önünde milli maçlar var. Orkun'un yaşı daha çok genç. Orkun, 30 gündür oruç tutuyor. 30 gündür oruç tutan tek futbolcumuz. Ona rağmen fizik durumu çok iyi. Üstüne koya koya gidecek. Takıma sahip çıkıyor. Türk futbolunun nasıl olduğunu daha iyi anladı. O da kendi oyununun gelişmesinde çok faydalı oldu." dedi.

"TÜRKİYE KUPASI BİZİM DEĞERLİ"

Ligde bir hedefleri kalmayan Yalçın, "Derbiden sonra artık ligde hedef koymamız zor. Eğer derbiyi kazansaydık, ilk üç içine girme ihtimalimiz yüzde 90'dı. Ligde sadece kendi pozisyonumuzu korumaya çalışıyoruz. Üst sıralara çıkmak için başkasının ayağına bakmak gerekiyor. Beşiktaş kalan 7 maçın hepsini de kazanmak ister. Türkiye Kupası bizim değerli. Avrupa'ya kolay yoldan çıkış bileti. Orası bizim için daha önemli duruma geçti şu anda." değerlendirmesinde bulundu.

Hakem yönetimlerinden bu sezon şikayetçi olduklarını kaydeden tecrübeli teknik adam, "Hakemleri konuşmak istemiyorum. Maalesef işler pek iç açıcı değil hakem yönetimi konusunda. Bugün de memnun olmadığımız bir hakem yönetimi vardı. Derbide yaşananlar, verilmeyen kartlar, kuralların uygulanmaması... Kuralların herkese uygulanması gerekiyor. Kimseden ekstra bir şey istemiyoruz. Sezon başından beri ciddi problemler yaşıyoruz hakemlerle ilgili. Beşiktaş camiası olarak bu konudan dertliyiz. önümüzdeki sene umarım böyle olmaz. Bizim bir geleceğimiz planlarımız var. Onlar için bu işi yapıyoruz. Hakem arkadaşlara güvenimiz tam olsun, dürüstçe maç yönetsinler istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Göreve geldikten sonra ciddi problemlerle karşılaştıklarını söyleyen Yalçın, "Ciddi problemleri çözmeye çalışırken oyunu oturtmaya çalışıyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ve doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. Türk futbolunun içinde olduğu maddi durum sağlıklı değil. Kulüplerin bu bütçeleri karşılaması kolay değil. Bizim yapmaya çalıştığımız şey ekonomiyi doğru kullanmak, kulübü büyük rakamların altına sokmamak. Taraftarlar oyunculardan mutlu olduğuna göre demek ki doğru kararlar vermişiz. Kulübü ekonomik olarak zor duruma düşürmek istemiyoruz. En doğru şekilde doğru oyuncu ve doğru rakamı yan yana getirmeye çalışıyoruz. Transferde yüzde 50 her zaman başarıdır. Bizim çalışan ekibimiz bu yüzdenin çok üzerinde." şeklinde konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası