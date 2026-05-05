Samsun Yurt Savunma bugün kapılarını açacak SAHA 2026 Fuarı’nda CANiK M3 FALCON ağır makineli tüfeğini ilk kez sergileyecek.

Türkiye’nin ve bölgenin en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi buluşmalarından biri hâline gelen SAHA Expo 2026, bu yıl 5-9 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’da kapılarını açacak.

SYS Grup’'tan yeni ürün lansımanı! CANiK M3 FALCON sahada vitrinde

EN BÜYÜK SÜRPRİZ CANİK M3 FALCON

Türk savunma sanayinin küresel oyuncusu Samsun Yurt Savunma (SYS Grup), fuar kapsamında hem yeni ürün lansmanlarını gerçekleştirecek hem de “entegre savunma ekosistemi” vizyonuyla uluslararası iş birliklerini derinleştirecek. SYS Grup’un SAHA 2026’daki en büyük sürprizi, yüksek mühendislik ürünü olan CANiK M3 FALCON olacak. Özellikle hava platformlarının sert operasyonel ihtiyaçları gözetilerek geliştirilen yeni nesil 12.7x99mm ağır makineli tüfek, fuarda ilk kez sergilenecek. Aşırı ısınmanın önüne geçen sistem; yüksek atış hızı, sarsılmaz güvenilirliği ve modern muharebe sahasının değişken şartlarına uyum sağlayan esnek yapısıyla dikkati çekiyor.

Geçtiğimiz ay lansmanı yapılan ve büyük yankı uyandıran UNIROBOTICS imzalı “Dağınık Mobil Katmanlı Hava Savunma Mimarisi”, SAHA 2026’da da odak noktalarından biri olmaya devam edecek. Modern drone (C-UAS) tehditlerine karşı geliştirilen bu akıllı mimari; TRAKON RCWS (Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri), CANiK ağır makineli tüfek ailesi ve VENOM LR orta kalibre top sistemi bileşenlerini tek bir entegre ağda buluşturuyor. Farklı menzil katmanlarında tam hâkimiyet kuran bu konsept, özellikle düşük maliyetli ve sürdürülebilir olmasıyla uluslararası delegasyonların ilgisiyle karşılaşıyor.

SORUNSUZ ENTEGRASYON

Aral: “Sadece ürün değil, stratejik ortaklık sunuyoruz”

SYS Grup CEO’su Cahit Utku Aral, grup olarak 2026 yılında güçlü bir başlangıç yaptıklarını, ABD ve Avrupa başta olmak üzere önemli pazarlarda yeni ürünlerinin lansmanlarını gerçekleştirdiklerini söyledi. SAHA 2026’da bu kez Türkiye’de bu ürünlerini vitrine çıkaracaklarını belirten Aral, şu değerlendirmelerde bulundu:

“SAHA 2026, yalnızca bir sergi alanı değil; somut projelerin filizlendiği, küresel iş hacminin doğrudan büyüdüğü stratejik bir ekosistemdir. Bunun yanında SYS Grup olarak savunma sanayindeki ‘oyun değiştirici’ rolümüzü, bu yıl ilk kez sergileyeceğimiz CANiK M3 FALCON ve ihracat potansiyeli yüksek Yeni Nesil Mobil Katmanlı Savunma mimarimiz ile perçinliyoruz. Hedefi miz, bu ve diğer ürünlerimizle, Türkiye’nin mühendislik gücünü dost ve müttefi k ülkelerin envanterine ‘hızlı teslimat ve sorunsuz entegrasyon’ avantajıyla taşımak, küresel pazardaki payımızı yeni stratejik ortaklıklarla büyütmektir.”

