Savunma, havacılık ve uzay sanayisinin en büyük buluşmalarından biri için geri sayım tamamlandı. SAHA Expo 2026’nın tarihleri, organizasyon detayları kamuoyunun gündeminde yer alıyor. Peki, SAHA Expo 2026 nerede yapılacak? İşte tam konum...

Türkiye’nin savunma ve yüksek teknoloji alanındaki en kapsamlı organizasyonlarından biri olarak gösterilen SAHA Expo 2026 için hazırlıklar tamamlandı. Yerli ve yabancı çok sayıda firmanın katılım göstereceği fuar, bu yıl da yoğun ilgi görmesi beklenen etkinlikler arasında bulunuyor.

SAHA EXPO 2026 NE ZAMAN?

SAHA Expo 2026, 5-9 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Organizasyon, kapılarını 5 Mayıs itibarıyla ziyaretçilere açarken, etkinlik süresince hem profesyonel katılımcılar hem de sektör temsilcileri için yoğun bir program planlandı. Fuarın son günü olan 9 Mayıs ise halk günü olarak belirlendi.

Beş gün boyunca sürecek etkinlik kapsamında binlerce iş görüşmesi, panel, ürün tanıtımı ve uluslararası iş birlikleri görüşmeleri yapılacak. Özellikle savunma sanayisi alanındaki güncel gelişmelerin ele alınacağı oturumlar ve yeni teknolojilerin tanıtımı, organizasyonun öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.

SAHA EXPO 2026 NEREDE YAPILACAK?

SAHA Expo 2026, İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek. Toplam 400 bin metrekarelik geniş bir alana yayılan organizasyon, hem kapalı hem de açık sergi alanlarıyla dikkat çekiyor. Bu alanın yaklaşık 20 bin metrekarelik kısmı açık sergi alanı olarak ayrılmış durumda.

Avrupa, ABD ve Kanada başta olmak üzere 120’den fazla ülkeden katılımcının beklendiği fuar, küresel ölçekte önemli bir buluşma noktası olma özelliği taşıyo

SAHA EXPO 2026 SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇA KADAR AÇIK?

05 Mayıs Salı

10:00 - 18:00

Açılış Günü

06 Mayıs Çarşamba

10:00 - 18:00

Profesyonel

07 Mayıs Perşembe

10:00 - 18:00

Profesyonel

08 Mayıs Cuma

10:00 - 18:00

Profesyonel

09 Mayıs Cumartesi

10:00 - 17:00

Halk Günü

SAHA 2026'YA NASIL GİDİLİR? (TAM KONUM)

SAHA Expo 2026’nın düzenleneceği İstanbul Fuar Merkezi, İstanbul’un Bakırköy ilçesinde, Yeşilköy semtinde yer alıyor. Metro, metrobüs ve otobüs gibi toplu taşıma seçenekleriyle kolaylıkla ulaşım sağlanabiliyor. Özellikle M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattı üzerinden “Dünya Ticaret Merkezi - İstanbul Fuar Merkezi” durağında inilerek fuar alanına doğrudan erişim mümkün. Özel araçla ulaşım sağlamak isteyen ziyaretçiler için ise E-5 ve TEM bağlantı yolları üzerinden yönlendirmeler bulunuyor.

TÜRK SAVUNMA SANAYİSİ YENİ ÜRÜNLERİYLE SAHA 2026'DA

SAHA 2026'da çok sayıda teknoloji ilk kez sergilenecek. Bu kapsamda Baykar tarafından milli olarak geliştirilen, 1000 kilometreyi aşan menzili ve yapay zeka destekli otonom yetenekleriyle dikkati çeken MIZRAK akıllı dolanan mühimmat, fuarda görücüye çıkacak. Baykar'ın geliştirdiği K2 Kamikaze İHA ve Sivrisinek dolanan mühimmat da ilk kez SAHA 2026’da sergilenecek.

ASELSAN da 5 yeni ürün ve 6 ürünün yeni versiyonlarıyla geleceğin milli teknolojilerini SAHA 2026'da küresel savunma ekosistemiyle bir araya getirecek. Şirket, fuar boyunca "mavi vatan"ın yeni vurucu güçlerinin, ÇELİKKUBBE'ye yeni yetenekler sağlayacak farklı teknolojilerin, hava taarruzunda oyun değiştirecek yeni sistemlerin tanıtımını yapacak.

ROKETSAN ve FNSS işbirliğiyle ortaya çıkan ve kamuoyunda "lazer silahı" olarak bilinen ALKA-KAPLAN HİBRİT Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi Platformu, ilave kabiliyetlerle SAHA 2026'da boy gösterecek. Fuarda ROKETSAN'ın en yeni ve ileri teknoloji ürünlerinin de tanıtımı yapılacak.

STM ise modern harp sahasının ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği hava ve deniz sistemlerini ilk kez SAHA 2026'da sergileyecek. Şirketin fuarda ön plana çıkaracağı milli teknolojilerin başında Uzun Menzilli Kamikaze İHA geliyor. Sabit kanatlı kamikaze İHA ALPAGU'nun gelişmiş yeteneklerle donatılan, artırılmış menzil ve faydalı yük kapasitesine sahip yeni bir versiyonu, hava savunma konseptine yenilikçi bir yaklaşım getiren Önleyici İHA Sistemi, anlık istihbarat ve veri akışı sağlayacak Mini Keşif-Gözetleme Sistemi de ilk kez kamuoyuyla buluşacak.

