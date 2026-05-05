Yunan basını ‘karşı karşıya kaldıkları acımasız gerçeği’ itiraf ederken ‘yeni güç merkezi ve rotada’ Türkiye’yi işaret etti. İşte detaylar...

Yunan basınından Europost, “Türkiye nasıl güç merkezi hâline geliyor? Avrupa umutsuzca Ankara’ya yönelirken Yunanistan’ın karşı karşıya kaldığı acımasız gerçek” başlıklı haberinde Türkiye’nin son dönemde bölgesel ve küresel alanda attığı adımları mercek altına aldı.

Haberde “Uluslararası jeopolitik ortam, eski dengelerin sarsıldığı ve yeni güç merkezlerinin hızla ortaya çıktığı yoğun bir yeniden yapılanma evresinden geçiyor. Bu belirsizlik ortamında Türkiye, özellikle Avrupa güvenliği açısından, son derece esnek ve stratejik olarak önemli bir oyuncu olarak öne çıkıyor” ifadeleri kullanıldı.

Yunan basını 'acımasız gerçek' diye açıkladı: Avrupa’nın yeni rotası Türkiye

"AVRUPA’DAKİ BOŞLUĞU DOLDURMAYA EN YAKIN ADAY"

ABD’nin çekilmesiyle Türkiye’nin Avrupa’daki boşluğu doldurmaya en yakın aday olduğunu belirten Europost, “Ankara’nın özellikle insansız hava araçları alanındaki askerî ve teknolojik yükselişi, konumunu daha da güçlendiriyor. İngiltere ile Eurofighter savaş uçağı anlaşması yaptılar. Türkiye’nin Avrupa ülkeleriyle iş birliği yoğunlaşıyor. Aynı zamanda, göç, enerji ve güvenlik konularına katkısı, onu Avrupa için giderek daha vazgeçilmez kılıyor” yorumunda bulunuldu.

“ÇAĞIN BELİRLEYİCİ GELİŞMELERİNDEN BİRİ”

Bütün gelişmeler karşısında Yunanistan için zorlu zamanların başladığı belirtilirken “Ankara’nın artan etkisi, Atina’nın Ege ve Doğu Akdeniz gibi kritik konulardaki pozisyonlarını ilerletme yeteneğini sınırlayabilir. Buna ek olarak, Türkiye’nin askerî takviyesi ve diplomatik esnekliği, müzakere gücünü artırıyor” denildi. Son olarak haberde Türkiye’nin Avrupa güvenliğinde kilit bir oyuncu olarak yükselişinin “çağın belirleyici gelişmelerinden biri” olduğu ifade edildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası