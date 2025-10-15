Arda Güler, Real Madrid'de yaşadıklarını anlattı! "Bir bakışı yeter... "

Dünya devi Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler, Fransız L’Equipe Magazine dergisine özel bir röportaj verdi.

Milli futbolcu, transfer sürecinin perde arkasını, Xabi Alonso ile yaşadığı değişimi ve kendisine yapılan Mesut Özil benzetmelerini anlattı.

Röportajda, “20 yaşındaki Türk yetenek, Real Madrid’de ilk 11’in vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Sezon başından bu yana özellikle Kylian Mbappé’yi etkileyen performansıyla dikkat çekiyor” ifadelerine yer verildi.

"MBAPPE-ARDA GÜLER KARŞILAŞTIRMASI HOŞUMA GİDİYOR"

"Cristiano Ronaldo-Mesut Özil' ve 'Kylian Mbappe-Arda Güler' karşılaştırması hoşuma gidiyor. Büyük işler başardılar, ancak önemli başarıları her zaman takım elde eder, asla sadece iki oyuncu değil."

"SADECE BİR BAKIŞI YETER"

Kylian Mbappe'nin yetenekleriyle benim yeteneklerim birbirini iyi tamamlıyor. Birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Bazen maçlardan önce: 'Bugün şunu, bunu yapmalıyız' diye konuşuruz. Ama öyle akşamlar da olur ki, sadece bir bakış yeter.

"İLK ANTRENMANIMDA ANLADIM"

Real Madrid'e transfer olduğum zaman, artık dünyanın en büyük kulübünde olduğumu biliyordum. Ama ilk antrenmanımdan itibaren, burada oynayacak kaliteye sahip olduğumu anladım. Burada başarılı olacağımdan hiç şüphem olmadı.

Juni Calafat (scouting sorumlusu) bana en başta planı anlatmıştı. Bana ilk yılın zor olacağını, çünkü 'sadece Türkiye'yi tanımış bir genç oyuncu için başka türlü olamaz' demişti. Luka Modric ve Toni Kroos gibi isimlerden sonrası için buraya geldiğimi de eklemişti. Her şey net ve samimiydi.

"KALECİ OL, DESE ELDİVEN ALIRIM"

Xabi Alonso bana ‘Sen içgüdüsel bir oyuncusun, sahada bir savaşçısın’ dedi. Onun futbolunda rakip yarı alanda bire bir mücadele çok önemli. Agresif bir karakter istiyor. Ben de ona tamamen güveniyorum. Eğer bir gün bana kaleci ol derse, eldiven alırım.

İSPANYOL MEDYASINDAN BÜYÜK ÖVGÜ

İspanyol medyasının haberine göre ise Xabi Alonso Arda Güler'in Kylian Mbappe ile olan uyumundan son derece memnun. İspanyol çalıştırıcının genç futbolcu için "Paslarıyla forvetleri parlatan bir dahi" ifadesini kullandığı belirtildi.

PİYASA DEĞERİ 60 MİLYON EURO

20 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Real Madrid ile 10 maça çıktı ve 3 gol atıp 4 asist kaydetti.

Transfermarkt verilerine göre, güncel piyasa değeri 60 milyon Euro olan Arda Güler'in İspanyol deviyle 2029 yılına kadar kontratı bulunuyor.