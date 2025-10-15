Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fatih Terim'in yeni adresi! Galatasaraylı eski yönetici açıkladı: Acı bir hatıra bırakmıştı

Fatih Terim'in yeni adresi! Galatasaraylı eski yönetici açıkladı: Acı bir hatıra bırakmıştı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fatih Terim&#039;in yeni adresi! Galatasaraylı eski yönetici açıkladı: Acı bir hatıra bırakmıştı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray efsanesi Fatih Terim'in adı Çekya Milli Takımı ile anılıyor. Sarı-kırmızılı kulübün eski yöneticilerinden Cem Kınay, deneyimli çalıştırıcı hakkında dikkat çeken sözler sarf etti. Çekya Futbol Federasyonu,  bugün yaptığı açıklamada, teknik direktör Ivan Hasek ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'un (Aralık 2023-Mayıs 2024) ardından Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'dan Mayıs 2025'te ayrılan Fatih Terim, yeni bir yurt dışı görevine hazırlanıyor. 72 yaşındaki çalıştırıcının yeni adresi için Galatasaray'ın eski yöneticisi Cem Kınay'dan açıklama geldi.

Fatih Terim'in yeni adresi! Galatasaraylı eski yönetici açıkladı: Acı bir hatıra bırakmıştı - 1. Resim

TERİM'İN YENİ TAKIMINI AÇIKLADI

Çekya Milli Takımı'nın yollarını ayırdığını duyurduğu teknik direktör Ivan Hasek'in yerine en büyük adayın Fatih Terim olduğu belirtiliyor. Cem Kınay, konuyla ilgili Radyospor'dan Özgür Sancar'a konuştu.

Fatih Terim'in yeni adresi! Galatasaraylı eski yönetici açıkladı: Acı bir hatıra bırakmıştı - 2. Resim

"NEDVED, TERİM'İN GÖREV ALMASINI ÇOK İSTİYOR"

Kınay, "Çekler, Fatih Hoca'yı çok severler. Avrupa Şampiyonası'nda onlara acı bir hatıra bırakmıştı. Çekya Milli Takımı Sorumlusu Nedved, Al-Shabab'da CEO olarak Fatih Hoca'nın yanındaydı. Nedved, Terim'in Çekya Teknik Direktörü olmasını çok istiyor. Yeni teknik direktör çok büyük ihtimal Fatih Terim olacak" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim'in yeni adresi! Galatasaraylı eski yönetici açıkladı: Acı bir hatıra bırakmıştı - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

5G hangi telefonlarla uyumlu? Bakan Uraloğlu süreci açıkladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yüzünü gizleyip, sokağa çıktı! Fenerbahçeli yıldızın çabası yetmedi - SporYer: İstanbul... Bu futbolcuyu tanıyabildiniz mi?Milli Takım'ın Gürcistan zaferi Avrupa basınında: Durdurulamaz performans! - SporMilli Takım'ın Gürcistan zaferi Avrupa'da manşetEfsane kulüp Adanaspor'un çöküşü: Elektrik, su yok! Yüksel Yeşilova'dan '10 milyon TL' tazminat çıkışı - Spor10 milyon TL tazminat çıkışı: Zorla mı yaptırdım?Sadettin Saran'dan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun açıklaması: Kötü ayrılmak istemiyoruz! - SporSaran'dan İrfan Can ve Cenk cevabı: Kötü ayrılık istemiyoruzGalatasaray'ın Icardi çıkmazı: Her zam, her imza yeni bir kriz! - SporG.Saray'ın Icardi çıkmazı: Her zam, her imza yeni bir kriz!Sadettin Saran, Tedesco kararını ilk kez açıkladı: Babamın oğlu değil! - SporTedesco kararı açıklandı: Babamın oğlu değil!
Sonraki Haber Yükleniyor...