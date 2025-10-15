Fatih Terim'in yeni adresi! Galatasaraylı eski yönetici açıkladı: Acı bir hatıra bırakmıştı
Galatasaray efsanesi Fatih Terim'in adı Çekya Milli Takımı ile anılıyor. Sarı-kırmızılı kulübün eski yöneticilerinden Cem Kınay, deneyimli çalıştırıcı hakkında dikkat çeken sözler sarf etti. Çekya Futbol Federasyonu, bugün yaptığı açıklamada, teknik direktör Ivan Hasek ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'un (Aralık 2023-Mayıs 2024) ardından Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'dan Mayıs 2025'te ayrılan Fatih Terim, yeni bir yurt dışı görevine hazırlanıyor. 72 yaşındaki çalıştırıcının yeni adresi için Galatasaray'ın eski yöneticisi Cem Kınay'dan açıklama geldi.
TERİM'İN YENİ TAKIMINI AÇIKLADI
Çekya Milli Takımı'nın yollarını ayırdığını duyurduğu teknik direktör Ivan Hasek'in yerine en büyük adayın Fatih Terim olduğu belirtiliyor. Cem Kınay, konuyla ilgili Radyospor'dan Özgür Sancar'a konuştu.
"NEDVED, TERİM'İN GÖREV ALMASINI ÇOK İSTİYOR"
Kınay, "Çekler, Fatih Hoca'yı çok severler. Avrupa Şampiyonası'nda onlara acı bir hatıra bırakmıştı. Çekya Milli Takımı Sorumlusu Nedved, Al-Shabab'da CEO olarak Fatih Hoca'nın yanındaydı. Nedved, Terim'in Çekya Teknik Direktörü olmasını çok istiyor. Yeni teknik direktör çok büyük ihtimal Fatih Terim olacak" ifadelerini kullandı.