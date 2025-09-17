Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fatih Terim, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferini değerlendirdi: Beni aradı

Galatasaray efsanesi Fatih Terim, sarı kırmızılılarda parladıktan sonra Benfica'ya transfer olan ve sezon başında Türkiye'ye dönerek Fenerbahçe'ye imza atan Kerem Aktürkoğlu'nun transferi hakkında konuştu.

Galatasaray ve Türk futbolunun önemli isimlerinden Fatih Terim, NTV'de yayınlanan "Empati" programına konuk oldu. 

Deneyimli teknik adam, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferi hakkında konuştu.

"4 BÜYÜKLER ARASINDA SİRKÜLASYON OLMALI"

Kerem Aktürkoğlu'nun Türk futbolu için çok önemli bir oyuncu olduğunun altını çizen Terim, "Kerem çok yetenekli bir futbolcu. Onu kazandırdık. Çok yetenekli. Son olaylar belki herkesi gerdi ama teknik açıdan bakınca… İçeride sirkülasyon yaparsak yanlış yabancıya gitmeyiz. Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a vermediğim futbolcu yok. Ben oynatmayı düşünmüyorsam niye gittiğinde ya iyi oynarsa? Böyle bir düşünce olabilir mi? O da eksiğini gidermek için dışarıya bakacak. 4 Büyükler, 5 Büyükler arasında sirkülasyon olmalı. Benfica bugün Avrupa'nın en iyi takımlardan biri." dedi.

"YAPTIĞI HAREKET BİR GRUBU ÜZDÜ, BİR GRUBU SEVİNDİRDİ"

Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferi sonrası sosyal medya hesaplarında sildiği fotoğraflara ilişkin gelen soruyu cevaplayan Terim, "Yaptığı hareket bir grubu üzdü, bir grubu sevindirdi. Tercihlere saygı duymak lazım. Sonu itibari ile Kerem, Galatasaray'a faydalı oldu mu? Başarılı oldu mu? Bunu kan davası haline getirmemek lazım. Beni silmedi mi? Kerem beni aradı. Gençler hata yapacak, biz de laf yapacağız öyle mi? Gençler hata yapacak, biz de yol göstereceğiz. Bu kin, bu düşmanlık bir yerde kendisini makuliyete bırakmalı." şeklinde konuştu.

