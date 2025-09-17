Fenerbahçe'de penaltı tepkisi sonrası Beşiktaş'tan olay paylaşım!
Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, son anlarda penaltı beklerken hakem Cihan Aydın, VAR ile görüştükten sonra karşılaşmayı bitiren düdüğü çaldı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmanın son dakikalarında penaltı bekledi.
Fenerbahçeli oyuncular ceza sahasında Youssef En Nesyri yerde kalmasının yanı sıra, elle oynama gerekçesiyle penaltı bekledi.
ELLE OYNAMA İTİRAZI
Güven Yalçın'ın topa elle müdahale ettiğini belirten sarı lacivertli oyuncular, orta hakem Cihan Aydın'a itiraz etti.
VAR'LA GÖRÜŞTÜ, MAÇI BİTİRDİ
VAR hakemi Onur Özütoprak ile görüşen hakem Cihan Aydın, penaltı olmadığını belirterek maçı bitirdi.
BEŞİKTAŞ'TAN TEPKİ
Beşiktaş, Fenerbahçe - Alanyaspor karşılaşmasının VAR hakemi Onur Özütoprak'a tepki gösterdi.
Fenerbahçe - Alanyaspor maçından paylaşılan görüntüde "Ne VAR ne yok, Onur Özütoprak" ifadeleri kullanıldı.
Siyah beyazlılar, Fenerbahçeli Archie Brown ile İbrahim Kaya arasında 8. dakikada yaşanan pozisyonu paylaştı.
VAR hakemi Onur Özütoprak, Beşiktaş-Başakşehir maçında orta hakemi Alper Akarsu'yu uyarmış, Orkun Kökçü kırmızı kart görmüştü.
📲 Beşiktaş'ın paylaşımıhttps://t.co/OvTHZKThCa
📲 Beşiktaş'ın paylaşımıhttps://t.co/OvTHZKThCa— Türkiye Spor (@Turkiye_Spor) September 17, 2025