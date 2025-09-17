Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan itiraf: Hak etmedik

Süper Lig'in 1. haftasının erteleme maçında Alanyaspor'u ağırlayan Fenerbahçe, geriden gelerek son anlara 2-1 önde girdiği karşılaşmada 2-2 berabere kaldı.

Sarı lacivertlilerde Domenico Tedesco, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

"KAZANMAYI HAK ETMEDİK"

Girdikleri pozisyonları gole çeviremediklerini ve çok iyi bir 90 dakikada geçirmediklerini kaydeden Tedesco, "Aslında 90 dakikanın tamamında çok fazla pozisyona girdik ama gole çeviremedik. Bu yüzden de kazanmayı hak etmedik. Bugün çok kötü bir ilk yarı geçirdik. İlk 20 dakika fena değildik ama golden sonra hepsi yok oldu. Bir tane negatif olaydan sonra kendimizi bu kadar kaybetmememiz gerekiyor. Bunun da özgüvenle alakası var. Siz önde olsanız bu saha içerisinde özgüvenli olmanıza yardım ediyor ama biz girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Aslında 90 dakikanın tamamında çok fazla pozisyona girdik ama gole çeviremedik. Bu yüzden de kazanmayı hak etmedik" dedi.

"TARAFTARLARIN ISLIKLAMA HAKKI VAR"

Sarı lacivertli taraftarların ıslıklamasıyla ilgili konuşan Tedesco, "Taraftarların ıslıklama hakkı var. Çünkü onlar buraya bilet alarak geliyor. Biz taraftarlarımız için oynuyoruz. Onların da duygularını gösterme hakkı var. Bir büyük takımda oynamak istiyorsanız bu tarz durumları kabul edip güçlü olmalısınız." ifadelerini kullandı.