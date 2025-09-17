Galatasaray efsanesi Fatih Terim cevapladı: Fenerbahçe neden şampiyon olamıyor?

Türk futbolu ve Galatasaray efsane ismi Fatih Terim, Fenerbahçe ile ilgili söyledikleriyle gündem oldu. 72 yaşındaki çalıştırıcı, Fenerbahçe'nin Süper Lig'de 11 yıllık şampiyonluk özlemi hakkında açıklama yaptı.

"BAZEN BÖYLE YILLAR OLUR"

NTV'de ekranlara gelen 'Empati' programına konuk olan Terim'e, sunucu Ahmet Mümtaz Taylan tarafından "Fenerbahçe niye şampiyon olamıyor?" sorusu yöneltildi.

Sarı-kırmızılı takımın formasını giydiği 1974-1985 yılları arasında şampiyonluk sevinci yaşayamayan Terim, "Bazen böyle yıllar olur, bazen olmaz. Hepimizin başına gelir. Avrupa'da 30-40 sene olamayan var. Bunu öyle değerlendirmemek lazım. Çünkü sağlıklı düşünmenizi de engeller" cevabını verdi.