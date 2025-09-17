Galatasaray efsanesi Fatih Terim cevapladı: Fenerbahçe neden şampiyon olamıyor?
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Galatasaray'da hem futbolcu hem de teknik direktör olarak görev alan Fatih Terim, kazandığı 20 kupayla (8 lig şampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası, 5 TFF Süper Kupa, 3 TSYD Kupası, UEFA Kupası) kulüp efsaeleri arasında yer alıyor. Son olarak Suudi Arabistan'ın Al-Shabab takımını çalıştıran deneyimli teknik adam, Fenerbahçe'nin uzun yıllardır şampiyon olamaması hakkında konuştu.
Türk futbolu ve Galatasaray efsane ismi Fatih Terim, Fenerbahçe ile ilgili söyledikleriyle gündem oldu. 72 yaşındaki çalıştırıcı, Fenerbahçe'nin Süper Lig'de 11 yıllık şampiyonluk özlemi hakkında açıklama yaptı.
"BAZEN BÖYLE YILLAR OLUR"
NTV'de ekranlara gelen 'Empati' programına konuk olan Terim'e, sunucu Ahmet Mümtaz Taylan tarafından "Fenerbahçe niye şampiyon olamıyor?" sorusu yöneltildi.
Sarı-kırmızılı takımın formasını giydiği 1974-1985 yılları arasında şampiyonluk sevinci yaşayamayan Terim, "Bazen böyle yıllar olur, bazen olmaz. Hepimizin başına gelir. Avrupa'da 30-40 sene olamayan var. Bunu öyle değerlendirmemek lazım. Çünkü sağlıklı düşünmenizi de engeller" cevabını verdi.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökhan Karataş