Fatih Terim'in yeni takımı için açıklama: Kolay değil

Fatih Terim'in yeni takımı için açıklama: Kolay değil

- Güncelleme:
Türk futbolunun efsane isimlerinden Fatih Terim, Çekya Millî Takımı Teknik Direktörlüğü için teklif aldı.

Mevcut teknik adamı İvan Hasek’in performansından memnun olmayan Çekya Futbol Federasyonu, başkan danışmanı olarak görev yapan efsane ismi Pavel Nedved aracılığı ile Fatih Terim’e teklif götürdü. Terim, gelişmelere göre kararını verecek.

"KOLAY DEĞİL"

Fatih Karagümrük'ün Çek teknik direktörü Marcel Licka, Fatih Terim'le ilgili iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Terim'in çok büyük bir tecrübe olduğunu aktaran Licka, "Fatih Terim ve Çekya Milli Takımı birlikteliği ilginç olabilir. Sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da başarıları olan bir isim. Galatasaray ile UEFA Kupasını kazandı. Birkaç kez milli takımı çalıştırdı. Çok büyük bir tecrübeden bahsediyoruz. Fakat kolay da değil" şeklinde konuştu.

Fatih Terim'in yeni takımı için açıklama: Kolay değil - 1. Resim

"ADAPTASYON ZAMAN ALABİLİR"

Adaptasyon sürecine vurgu yapan Licka, "Dışarıdan gelen insanlar için oradaki olaylar nasıl işler? Oradaki kültürü, mantaliteyi öğrenmeleri gerek. Bu zaman alabilir. Buraya ilk geldiğimde biraz zorlandım. Buradaki kültürü tanımam, burada işler nasıl yürütülüyor öğrenmem gerekti" dedi.

"SIFIRDAN DOĞMAYACAK BİR İLİŞKİ"

An itibarıyla Çekya Milli Takımı'nda Sportif Direktörlük görevini üstlenen Pavel Nedved'in Al-Shabab'ta da Fatih Terim'le birlikte çalıştığını hatırlatan Licka şöyle konuştu:

"Sanırım Pavel Nevded de Fatih Terim ile Suudi Arabistan'da beraber çalışmışlardı. Orada tanışmaları da önemli. Birbirlerini tanıyorlar. Sıfırdan doğmayacak bir ilişki bu."

Fatih Terim - Çekya birlikteliğiyle ilgili kafasında bir soru işareti olduğunu dile getiren Licka, "Bir de kafamda bir soru işareti var. Çekya Milli Takımı'nın tarihinde yabancı hoca çalıştı mı bundan eminim değilim. Bu birliktelik yaşanırsa ilginç bir senaryo görebiliriz" diyerek sözlerini tamamladı.

UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
