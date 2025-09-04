Arda Turan'dan duygusal Fatih Terim paylaşımı
Ukrayna ekibi Shaktar Donetsk'in Teknik Direktörü Arda Turan, eski teknik direktörü Fatih Terim'in doğum gününü kutladı.
Shaktar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan, deneyimli teknik adam Fatih Terim'in doğum günü için sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
DUYGUSAL PAYLAŞIM
Arda Turan, 72 yaşına giren Fatih Terim için duygusal bir paylaşım yaparak doğum gününü kutladı.
"HAYALİM, HAYATIM, YOLUM"
Arda Turan sosyal medya paylaşımında, "En iyisinden öğrenirken. Canım hocam nice senelere, Allah seni başımızdan eksik etmesin... Hayalim, hayatım, yolum." ifadelerini kullandı.
