Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Arda Turan'dan duygusal Fatih Terim paylaşımı

Arda Turan'dan duygusal Fatih Terim paylaşımı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Arda Turan&#039;dan duygusal Fatih Terim paylaşımı
Arda Turan, Fatih Terim, Doğum Günü, Shaktar Donetsk, Galatasaray, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ukrayna ekibi Shaktar Donetsk'in Teknik Direktörü Arda Turan, eski teknik direktörü Fatih Terim'in doğum gününü kutladı.

Shaktar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan, deneyimli teknik adam Fatih Terim'in doğum günü için sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

DUYGUSAL PAYLAŞIM

Arda Turan, 72 yaşına giren Fatih Terim için duygusal bir paylaşım yaparak doğum gününü kutladı.

"HAYALİM, HAYATIM, YOLUM"

Arda Turan sosyal medya paylaşımında, "En iyisinden öğrenirken. Canım hocam nice senelere, Allah seni başımızdan eksik etmesin... Hayalim, hayatım, yolum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kızılcık Şerbeti’nin Çimen’i diziye geri mi dönüyor?Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti! Bir şehir adeta baştan kuruldu... 
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'a büyük şok: Bunu beklemiyordu - SporMert Hakan Yandaş'a büyük şok: Bunu beklemiyordu6 dakikada 6 kişi kaldılar, maç tatil edildi! Türkiye Kupası'nda günün sonuçları - Spor6'ncı dakikada 6 kişi kaldılar: Hakem kararını verdiRapçi Uzi'den Kerem Aktürkoğlu hazırlığı: Bin pişman oldu - SporRapçi Uzi'den Kerem Aktürkoğlu hazırlığı: Bin pişman olduMeydan okumuştu! Şampiyonlar Ligi için imza attı, hayatının şokunu yaşadı - Sporİmzayı attı, hayatının şokunu yaşadı!Galatasaray'da Yusuf Demir gelişmesi: Kiralık... - SporGalatasaray'da Yusuf Demir gelişmesi: Kiralık...Süper Lig devi, Sadio Mane için harekete geçti! İmzaya geliyor - SporSüper Lig devi, Mane için harekete geçti! İmzaya geliyor
Sonraki Haber Yükleniyor...