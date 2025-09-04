Galatasaray transferi öncesi Osimhen ile konuştu! Al Hilal itirafı: Gerçeklerimizi anlattım!

Napoli'de Victor Osimhen ile birlikte forma giyen, şimdilerde Al Hilal'in başarısı için mücadele eden Kalidou Koulibaly, Galatasaray'da bu sezon 3 maçta 2 defa fileleri havalandıran eski takım arkadaşı ile ilgili konuştu.

"SINIRLI VE ÇARPIK BİR BAKIŞ AÇISI"

34 yaşındaki Senegalli futbolcu, "Osimhen'le konuşma fırsatımız oldu. Ona Suudi Arabistan'daki gerçeklerimizi anlattım. Ligimize ilişkin sınırlı ve çarpık bir bakış açısı olduğunu, Cristiano Ronaldo'dan aşağıya doğru birçok önemli oyuncunun oynadığını söyledim. Bana İstanbul'da kendisinin ve ailesinin coşkuyla karşılandığını, büyük hedefleri olduğunu söyledi. Osimhen seçimini yaptı. Onun için en iyisini diliyorum" ifadelerini kullandı.

OSIMHEN: BÜYÜK KULÜPLERDEN TEKLİFLER ALDIM

Galatasaray'a transferinden önce Al Hilal'in uzun süre kadrosuna katmak istediği Osimhen, 3-1 kazandıkları Çaykur Rizespor maçının ardından, "Kalbimde nerede oynamak istediğimi biliyordum. Zor tarafı finansal olandı. Bazı büyük teklifler aldım, büyük kulüplerden teklifler aldım. İlgimi çekmedi desem, yalan olur. Ancak Galatasaray'da olduğum için mutluyum" açıklamasını yapmıştı.