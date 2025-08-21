Galatasaray'a transferi tarihe geçmişti! Napoli açıkladı: Osimhen'e çılgın teklif ortaya çıktı

Fransız devi Paris Saint-Germain'in, Türk futbol tarihine geçen 75 milyon euro bonservis karşılığında Galatasaray'a imza atan Victor Osimhen ve yıldız kanat oyuncusu Khvicha Kvaratskhelia için geçtiğimiz dönemde Napoli'ye astronomik bir teklifte bulunduğu ortaya çıktı.

"200 MİLYON EURO" İTİRAFI

İtalyan basınında yer alan habere göre; Napoli Kulübü Başkanı Aurelio De Laurentiis, PSG'nin 2 yıldız için toplam 200 milyon euronun üzerinde bonservis bedeli önerdiğini ama bu teklifi kabul etmediğini açıkladı.

"GYOKERES'İ KADROYA KATMAK İSTEDİK"

Aurelio De Laurentiis, PSG'den teklif gelen döneme dair transfer planlarını, "O günlerde aklımızdaki fikir, Viktor Gyokeres'i kadroya katmaktı. Ancak farklı sebeplerle bu gerçekleşmedi" sözleriyle açıkladı.