Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Galatasaray'a transferi tarihe geçmişti! Napoli açıkladı: Osimhen'e çılgın teklif ortaya çıktı

Galatasaray'a transferi tarihe geçmişti! Napoli açıkladı: Osimhen'e çılgın teklif ortaya çıktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray&#039;a transferi tarihe geçmişti! Napoli açıkladı: Osimhen&#039;e çılgın teklif ortaya çıktı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Victor Osimhen'in transfer sürecinde Galatasaray'a çıkardığı zorluklarla adından söz ettiren Napoli Kulübü Başkanı Aurelio De Laurentiis, Paris Saint-Germain tarafından Nijeryalı santrfor için dev bir teklif yapıldığını duyurdu.

Fransız devi Paris Saint-Germain'in, Türk futbol tarihine geçen 75 milyon euro bonservis karşılığında Galatasaray'a imza atan Victor Osimhen ve yıldız kanat oyuncusu Khvicha Kvaratskhelia için geçtiğimiz dönemde Napoli'ye astronomik bir teklifte bulunduğu ortaya çıktı.

Galatasaray'a transferi tarihe geçmişti! Napoli açıkladı: Osimhen'e çılgın teklif ortaya çıktı - 1. Resim

"200 MİLYON EURO" İTİRAFI

İtalyan basınında yer alan habere göre; Napoli Kulübü Başkanı Aurelio De Laurentiis, PSG'nin 2 yıldız için toplam 200 milyon euronun üzerinde bonservis bedeli önerdiğini ama bu teklifi kabul etmediğini açıkladı.

Galatasaray'a transferi tarihe geçmişti! Napoli açıkladı: Osimhen'e çılgın teklif ortaya çıktı - 2. Resim

"GYOKERES'İ KADROYA KATMAK İSTEDİK"

Aurelio De Laurentiis, PSG'den teklif gelen döneme dair transfer planlarını, "O günlerde aklımızdaki fikir, Viktor Gyokeres'i kadroya katmaktı. Ancak farklı sebeplerle bu gerçekleşmedi" sözleriyle açıkladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kuraklık 'Ayşegilin Pınarı'nı gün yüzüne çıkardı: Çankırılıları duygulandıran olay
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Süper Lig'de flaş "stat" kararı! Eyüpspor'dan "4 büyükler" ile oynayacağı maçlar için açıklama - SporSüper Lig'de flaş karar! 4 büyük maç için adres belli olduBeşiktaş'tan TFF'ye çıkarma! VAR'da o görüntüleri izlediler: MHK kabul etti - SporAdalı'dan TFF'ye çıkarma! VAR'da izlediler: MHK kabul ettiFenerbahçe'de 8'inci transfer! Meksikalı yıldız imzaya geliyor: İşte sözleşme detayları... - SporF.Bahçe'de 8'inci transfer: Sözleşme detayları...İmzayı attı, gerçek ortaya çıktı! Trabzonspor'un yeni transferine 4 maç ceza - Sporİmzayı attı, gerçek ortaya çıktı! Yeni transfere 4 maç cezaFenerbahçe'den 'Jrokez' Oğuzhan Dalgakıran'a yürek yakan veda! Acılı eşi o anları paylaştı - SporF.Bahçe'den 'Jrokez'a yürek yakan veda! Acılı eşi paylaştıRıdvan Dilmen çileden çıktı: Mourinho ile görüşmek istiyorum! - Spor"Mourinho ile görüşmek istiyorum çünkü..."
Sonraki Haber Yükleniyor...