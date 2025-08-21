Neom'dan çılgın teklif gelmişti! Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz kararı ortaya çıktı

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak olan Galatasaray, Leroy Sane ve Victor Osimhen transferleriyle futbol dünyasında adından söz ettirmeyi başardı. Kaleci ve savunmaya yapılacak takviyelere yoğunlaşan Galatasaray'ın, ikinci gündem maddesi ise performansını her geçen gün arttıran Barış Alper Yılmaz.

YILLIK 10 MİLYON EURO TEKLİF

Barış Alper, Suudi Arabistan kulübü Neom'dan yıllık 10 milyon euroyu bulan astronomik teklif aldı. Sarı-kırmızılı kulüp ise 50 milyon euro olarak belirlediği bonservis bedelinde geri adım atmadı ve 2 görüşmeden de sonuç çıkmadı.

BARIŞ'A YENİ ZAM YOLDA

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Neom'dan mevcut ücretinin 4 katı fazla teklif alan Barış Alper Yılmaz'ın satılmaması durumunda maaşında yine iyileştirme yapılacak.

Geçtiğimiz sezon milli futbolcunun sözleşmesini yenileyen yönetim, 2000 doğumlu milli oyuncunun ücretini 2.5 milyon euro kazanan Roland Sallai ile eşitlemişti.