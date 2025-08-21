Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Neom'dan çılgın teklif gelmişti! Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz kararı ortaya çıktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Neom&#039;dan çılgın teklif gelmişti! Galatasaray&#039;ın Barış Alper Yılmaz kararı ortaya çıktı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de 2025-2026 sezonuna 2'de 2 yaparak başlayan Galatasaray'da hem Gaziantep FK hem de Fatih Karagümrük galibiyetlerine damga vuran Barış Alper Yılmaz'ın Suudi Arabistan'a muhtemel transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Dursun Özbek yönetimi, Neom'dan astronomik bir teklif alan genç futbolcu için kararını verdi.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak olan Galatasaray, Leroy Sane ve Victor Osimhen transferleriyle futbol dünyasında adından söz ettirmeyi başardı. Kaleci ve savunmaya yapılacak takviyelere yoğunlaşan Galatasaray'ın, ikinci gündem maddesi ise performansını her geçen gün arttıran Barış Alper Yılmaz.

Neom'dan çılgın teklif gelmişti! Galatasaray'ın Barış Alper kararı ortaya çıktı - 1. Resim

YILLIK 10 MİLYON EURO TEKLİF

Barış Alper, Suudi Arabistan kulübü Neom'dan yıllık 10 milyon euroyu bulan astronomik teklif aldı. Sarı-kırmızılı kulüp ise 50 milyon euro olarak belirlediği bonservis bedelinde geri adım atmadı ve 2 görüşmeden de sonuç çıkmadı.

Neom'dan çılgın teklif gelmişti! Galatasaray'ın Barış Alper kararı ortaya çıktı - 2. Resim

BARIŞ'A YENİ ZAM YOLDA

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Neom'dan mevcut ücretinin 4 katı fazla teklif alan Barış Alper Yılmaz'ın satılmaması durumunda maaşında yine iyileştirme yapılacak.

Geçtiğimiz sezon milli futbolcunun sözleşmesini yenileyen yönetim, 2000 doğumlu milli oyuncunun ücretini 2.5 milyon euro kazanan Roland Sallai ile eşitlemişti. 

