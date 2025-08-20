Gazeteci paylaştı: Galatasaray taraftarına kafa attı! Icardi videosu gündem oldu: İşte o anlar...

UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'a karşı Kasım 2024'te oynanan maçta ön çapraz bağı kopan Mauro Icardi, 9 ay sonra Fatih Karagümrük karşılaşmasıyla sahalara döndü. Sonradan oyuna girdiği müsabakada gol sevinci de yaşayan Galatasaray'ın 32 yaşındaki santrforu, bu sefer saha dışında karıştığı bir olayla konuşuluyor. Icardi ile ilgili paylaşılan bir video sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

"TARAFTARA KAFA ATTI"

Arjantinli gazeteci Juan Etchegoyen; dünyaca ünlü golcünün, ailesini rahatsız eden bir Galatasaray taraftarı ile tartıştığını belirterek, "Taraftara kafa attı. Her şey çok şiddetliydi" mesajını yazdı.

"KORKUTMA AMAÇLI REFLEKS"

Söz konusu paylaşıma yorum yazan bir kullanıcı, "Neden yalan haber yapıyorsun? O an ben de oradaydım. Taraftar, Icardi ile fotoğraf çektirmek için çocuğunu yere düşürdü ve ayağına bastı. Bu sırada çocuğu ağladı. Kafa atma olayı yok, Icardi sadece karşı tarafı korkutma amaçlı refleks yaptı" ifadelerini kullandı.