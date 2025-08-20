Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Gazeteci paylaştı: Galatasaray taraftarına kafa attı! Icardi videosu gündem oldu: İşte o anlar...

Gazeteci paylaştı: Galatasaray taraftarına kafa attı! Icardi videosu gündem oldu: İşte o anlar...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Spor Haberleri

Arjantinli gazeteci Juan Etchegoyen'in paylaştığı Mauro Icardi videosu, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası takım kaptanlığına getirilen Arjantinli yıldızın, sarı-kırmızılı bir taraftara kafa attığı iddia edildi. Olaya tanık olduğunu belirten bir sosyal medya kullanıcısı ise Icardi'yi savundu.

UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'a karşı Kasım 2024'te oynanan maçta ön çapraz bağı kopan Mauro Icardi, 9 ay sonra Fatih Karagümrük karşılaşmasıyla sahalara döndü. Sonradan oyuna girdiği müsabakada gol sevinci de yaşayan Galatasaray'ın 32 yaşındaki santrforu, bu sefer saha dışında karıştığı bir olayla konuşuluyor. Icardi ile ilgili paylaşılan bir video sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Gazeteci paylaştı: Galatasaray taraftarına kafa attı! Icardi videosu gündem oldu: İşte o anlar... - 1. Resim

"TARAFTARA KAFA ATTI"

Arjantinli gazeteci Juan Etchegoyen; dünyaca ünlü golcünün, ailesini rahatsız eden bir Galatasaray taraftarı ile tartıştığını belirterek, "Taraftara kafa attı. Her şey çok şiddetliydi" mesajını yazdı.

"KORKUTMA AMAÇLI REFLEKS"

Söz konusu paylaşıma yorum yazan bir kullanıcı, "Neden yalan haber yapıyorsun? O an ben de oradaydım. Taraftar, Icardi ile fotoğraf çektirmek için çocuğunu yere düşürdü ve ayağına bastı. Bu sırada çocuğu ağladı. Kafa atma olayı yok, Icardi sadece karşı tarafı korkutma amaçlı refleks yaptı" ifadelerini kullandı.

 

 

